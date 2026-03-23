Referendum in Puglia vota il 52 %, il No è avanti

BRINDISI- Alle 15 chiuse le urne e partito lo spoglio per il referendum sulla riforma della giustizia. In Puglia ha votato il 52,14 per cento contro il 58 per cento del dato nazionale. Affluenza nelle province pugliesi: 54,04 per cento a Bari, 53,44 per cento a Lecce, 52,60 per cento Bat, 49,52 per cento Brindisi, 47,15 per cento Foggia.
Al momento 2671 sezione scrutinate su 4032 in Puglia il No è avanti con il 57,14 per cento contro il 42,84 per cento del Si.
La riforma era sostenuta dal governo di Giorgia Meloni, il risultato non potrà che non avere ripercussioni politiche.