Rifiuti abbandonati tra Puglia, Sicilia e Campania 12mila “sporcaccioni” beccati dalle fototrappole di Vitruvio Tech

PUGLIA – Sacchi lanciati in corsa, discariche abusive tra i cespugli, campagne violentate dal degrado. Quella dei rifiuti selvaggi non è più un’eccezione. I dati del 2025 scattano l’istantanea di un vero e proprio far west ecologico che stringe in una morsa Puglia, Sicilia e Campania. Qui, grazie alla precisione tecnologica delle fototrappole di Vitruvio Tech, la Polizia locale dei 24 Comuni partner ha individuato 11.837 “furbetti” dell’immondizia. Oltre undicimila soggetti colti sul fatto mentre si disfacevano dei propri scarti, azzerando in un istante senso civico e rispetto per l’ambiente.

«L’abbandono dei rifiuti è una piaga culturale prima ancora che un reato», spiega Massimiliano Nenni, socio amministratore di Vitruvio Tech. «La nostra esperienza sul campo demolisce un falso mito: non parliamo quasi mai di evasori della Tari che si nascondono dal fisco. I responsabili sono spesso cittadini insospettabili, regolarmente iscritti agli elenchi comunali, semplicemente refrattari alle regole della differenziata. Ma se il piccolo abbandono urbano “a piedi” ferisce il decoro, è l’assalto alle aree extraurbane a fare paura. Strade isolate e poco battute diventano il teatro perfetto per il “mordi e fuggi” dell’illecito: accosti, scarichi nell’anonimato e riparti. È un sistema che va interrotto. Voltarsi dall’altra parte non è più un’opzione tollerabile: difendere l’ambiente e la salute richiede una responsabilità collettiva, senza sconti per nessuno».

C’è poi un risvolto ancora più inquietante: chi brucia i cumuli di immondizia per farli sparire ignora – o finge di ignorare – che sta respirando e sprigionando diossina pura. Si tratta di un segnale di quanto il problema sia radicato nella mancanza di consapevolezza, oltre che nel mancato rispetto delle regole. Tra i rifiuti più frequentemente abbandonati si trovano giocattoli, arredi, scrivanie, tubature, materiali da risulta – soprattutto nelle aree rurali – oltre a Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). Le campagne e le periferie restano le zone più colpite ma non mancano abbandoni nei pressi di cestini pubblici (i gettacarte), cassonetti e persino nei punti dedicati alla raccolta di olio esausto e indumenti usati.