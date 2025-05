Rimini-Brindisi, atto primo. Bucchi: “Loro favoriti ma noi avremo massima determinazione”

BRINDISI- Sale vertiginosamente l’attesa per gara uno del quarto di finale playoff di Serie A2 in programma tra Rimini, testa di serie del tabellone, e Brindisi, new entry e vincitrice della doppia sfida play-in contro Avellino e Verona da tredicesima classificata in regular season.

La squadra di coach Piero Bucchi potrà contare, come sempre, sul supporto dei tanti tifosi biancoazzurri provenienti da ogni dove per essere vicini alla squadra nel momento più emozionante della stagione. Merito dell’iniziativa di ANCE Brindisi che ha messo a disposizione un pullman per accompagnare i tifosi della Valtur Brindisi in occasione della prima sfida in programma domenica 11 maggio alle ore 18:00 al Palasport Flaminio di Rimini. Un gesto simbolico, ma carico di significato, con cui l’associazione sostiene la squadra e i suoi sostenitori.

I due precedenti stagionali raccontano di una vittoria a testa, rispettando il fattore campo in entrambe le sfide.

In occasione della partita di andata al Flaminio dello scorso 01 dicembre 2024, la RivieraBanca ebbe la meglio con il risultato finale di 91-78. Top scorer fu Allen, autore di 22 punti, mentre il miglior Robinson della stagione ne realizzò 21; Vildera e Marini toccarono quota 17 punti personali.

Nel match di ritorno al PalaPentassuglia del 29 gennaio 2025, la Valtur travolse come un fiume in piena gli ospiti con uno scarto di 35 punti, 90-55 il punteggio finale. Mattatore dell’incontro Brown, all’esordio al PalaPentassuglia con 19 punti a referto, grande prova anche di Del Cadia da 24 di valutazione, la più alta dell’incontro, frutto di 15 punti e 6 rimbalzi in 17 minuti in campo.

Ex della partita: coach Sandro Dell’Agnello, dieci presenze sulla panchina biancoazzurra nella stagione 2017/18 di Lega A; coach Piero Bucchi, dal 1992 al 1999 a Rimini prima come vice allenatore e poi come head coach conquistando la promozione in Serie A1 con i romagnoli nella stagione 1996/97.

A presentare la sfida in casa Valtur Brindisi, coach Piero Bucchi: “Siamo consapevoli che affrontiamo una squadra molto forte, che ha meritato la posizione numero uno nel tabellone dopo aver fatto un ottimo campionato sempre ai vertici. Al contempo non siamo sazi, non vogliamo accontentarci bensì giocarci tutte le nostre carte per fare ulteriori passi in avanti. Dobbiamo avere fame e voglia di vincere, cosa che questi ragazzi hanno dimostrato di avere sin dal primo giorno nonostante tutti i problemi avuti e in particolare durante i play-in vincendo due spareggi fuori casa. Sarà una serie molto difficile, scenderemo in campo con determinazione per il massimo sforzo e impegno”.

La partita sarà trasmessa domenica 4 maggio in diretta alle ore 18:00 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick. Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio. La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner.