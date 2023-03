Roseto cambia di nuovo idea :” Mi dimetto in via definitiva”

BRINDISI – “Dopo approfondite riflessioni confermo le mie dimissioni in via definitiva” così il direttore generale della Asl di Brindisi, Flavio Roseto, già dimissionario , mette la parola fine , forse, al “balletto” che lo ha visto protagonista in queste settimane. Roseto il 17 febbraio scorso aveva scritto al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, manifestando la volontà di lasciare il suo incarico alla guida della Asl brindisina per motivi strettamente personali salvo poi ritornare sui suoi passi 48 ore dopo. Il dietro front aveva creato non pochi problemi in Regione visto che nonostante tutto vi era l: intenzione di reintegrarlo. L’ufficio legale regionale era a lavoro per trovare una soluzione. Piuttosto difficile il caso, definito un “unicum” dallo stesso assessore regionale alla Salute, Rocco Palese, visto che di fatto il contratto con le prime dimissioni si era rescisso. Ora arriva la decisione definitiva di Roseto che in queste ore ha comunicato di non essere più interessato a tornare nella Asl brindisina che al momento resta guidata dal dott. Chiari nominato con delega sino a nuovo concorso per la scelta del nuovo direttore generale.

