“Sanità, la sfida”: l’Ordine dei Medici incontra il candidato alla presidenza della Regione Puglia Luigi Lobuono

BRINDISI- L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Brindisi venerdì prossimo, 14 novembre, alle ore 12.00 ospita presso la sede di viale P. Togliatti a Brindisi, il candidato alla presidenza della Regione Puglia per il centro destra, Luigi Lobuono. Lo scopo dell’incontro è quello di accendere i riflettori, ancora una volta, sulla sanità brindisina e le sue maggiori criticità. La sanità pubblica, infatti, nella provincia di Brindisi versa in uno stato di profonda sofferenza, frutto di anni di disattenzione, tagli e scelte gestionali discutibili. Le segnalazioni dell’Ordine dei Medici, recentemente rilanciate nel dibattito politico regionale, non sono nuove: da tempo si denunciano carenze croniche di personale, tagli ai posti letto, chiusura di reparti essenziali e mancata attivazione di servizi fondamentali come la partoanalgesia, la radiologia interventistica e il punto nascita di Francavilla Fontana. “La proposta di un confronto pubblico con i candidati alla presidenza della Regione Puglia è un passo importante, ma non sufficiente- spiega il presidente dell’Ordine, Arturo Oliva- È necessario che le istituzioni regionali e nazionali si assumano la responsabilità di invertire la rotta, investendo in modo strutturale nella sanità brindisina. Occorre un piano straordinario per la stabilizzazione del personale precario, il potenziamento della rete dell’emergenza-urgenza, e la riqualificazione delle strutture ospedaliere. La salute non può essere oggetto di compromessi o rinvii. L’intera provincia merita una sanità efficiente, accessibile e dignitosa”.