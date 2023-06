Sanità, UIL: ” La Regione ignora le esigenze del territorio brindisino”

INTERVENTO/La provincia di Brindisi è pronta ad accogliere, come ogni anno, migliaia di nuove presenze per la Stagione. Sono turisti veri e propri ma anche moltissimi universitari e lavoratori fuori sede che tornano a casa per le vacanze estive. Come ogni anno questo comporterà un aumento di popolazione consistente nella nostra provincia soprattutto nelle località costiere e maggiormente attrattive. Maggiore popolazione significa maggiori esigenze nei servizi pubblici di base tra i quali i servizi sanitari hanno fondamentale importanza.

Peccato, però, che anche nella Stagione 2023 assisteremo al più grottesco dei paradossi: mentre la popolazione della provincia aumenterà di molte migliaia, gli operatori sanitari impegnati nelle strutture sanitarie – tra Ospedali e Presidi Territoriali di Assistenza – diminuirà di molte centinaia. Questo in ragione della richiesta di ferie estive da parte del personale sanitario e la mancata sostituzione dei lavoratori assenti da parte della Azienda Sanitaria, bloccata da Regione Puglia ad assumere da graduatorie esistenti o ad indire nuovi Bandi di selezione. Mancano, e mancheranno ancor più nei prossimi mesi a causa del turn over delle ferie, medici, infermieri e operatori sanitari di ogni genere. Senza personale sarà vietato sentirsi male «per ferie».

Il nostro appello è soprattutto a Regione Puglia nelle persone del Presidente Michele Emiliano, dell’assessore Rocco Palese, del presidente della Commissione Sanità in Consiglio Regionale, il brindisino Mauro Vizzino ed al capo Dipartimento Sanità Vito Montanaro. Sono loro i soggetti che, coordinandosi nella ricerca di soluzioni concrete, possono permettere al Commissario della ASL di Brindisi Giovanni Gorgoni di sboccare le assunzioni e permettere il necessario turn over di personale sanitario.

La UIL e la UILFPL di Brindisi non si stancheranno mai di denunciare tali annunciate emergenze in quanto inaccettabile per i Livelli Minimi di Assistenza della cittadinanza e servizio essenziale per definirsi realmente un territorio dignitoso, turistico ed ospitale. Non solo in estate.

Per questa ragione il Sindacato sarà presente oggi 15 giugno alla manifestazione organizzata dal personale sanitario a Bari presso Regione Puglia ed a Brindisi organizzerà nelle prossime settimane un incontro pubblico sul tema della Sanità sul territorio, tematica imprescindibile per qualsiasi sviluppo si voglia immaginare per questo territorio.

Il Segretario Territoriale UIL FPL Brindisi

Gianluca Facecchia

Il Coordinatore Provinciale UIL Brindisi

Fabrizio Caliolo