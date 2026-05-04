Sarà pronto nel 2028: ecco come sarà la stazione che collegherà l’aeroporto ai treni

BRINDISI – Se i lavori non dovessero subire altri stop nel 2028 si potrà prendere il treno per andare in Aeroporto o in stazione. Oggi sono ripartiti i lavori per il collegamento ferroviario tra l’aeroporto del Salento e la stazione di Brindisi. Un pò come accade a Fiumicino quando prendi il treno Leonardo per andare alla stazione Termini. Certo le distanze sono molto più brevi ma il servizio rende l’idea. Se non fosse che parallelamente è in corso l’altra opera quello dello shuttle che vuol collegare lo stesso all’aeroporto con le fermate ferroviarie. Un progetto che è stato più volte modificato e che nelle intenzioni iniziali era buono ma alla fine si è ridotto in un autobus a corsia preferenziale. Ma quello dello shuttle è un’altra storia.

Intanto vi pubblichiamo le foto di come sarà la stazione del collegamento ferroviario in questa proiezione che farà diventare l’aeroporto del Salento un’infrastruttura strategica per l’intera Puglia, speriamo solo che nella gestione aumenti l’attenzione per questo scalo così come tratte e collegamenti.

Il progetto consiste nella realizzazione di un nuovo collegamento diretto, lungo circa sei chilometri, tra la stazione di Brindisi Centrale e l’Aeroporto del Salento, e di due raccordi a singolo binario, lunghi circa due chilometri, che si innestano sulla linea ferroviaria Lecce–Bari e Brindisi–Taranto. Verrà realizzata inoltre la nuova stazione di Brindisi Aeroporto, dotata di due binari di stazionamento serviti da due marciapiedi esterni. La fine dei lavori è prevista per il 2028.

Valore complessivo dell’opera 161 milioni di euro, di cui 71 milioni finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).