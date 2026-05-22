Tagli ai collaboratori scolastici (Ata) a Brindisi e Taranto, l’allarme della Cisl

BRINDISI – Le premesse per l’avvio del prossimo anno scolastico nelle province di Taranto e Brindisi sono tutt’altro che rassicuranti. L’ombra dei tagli si abbatte pesantemente sugli istituti ionici e brindisini, disegnando uno scenario di forte criticità per la gestione quotidiana delle attività scolastiche, la sicurezza e la vigilanza degli studenti.

L’esito delle ultime informative sindacali, successive a quella regionale, fotografa una situazione allarmante per il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario). La sforbiciata ai posti di lavoro si traduce in cifre pesanti per i due territori: provincia di Taranto: le scuole dovranno funzionare con 28 collaboratori scolastici e 2 assistenti amministrativi in meno, provincia di Brindisi: il taglio prevede 19 collaboratori scolastici e 2 assistenti amministrativi in meno.

Questo decremento locale si inserisce in un preoccupante saldo negativo registrato a livello regionale: 190 collaboratori scolastici in meno e 24 tagli tra assistenti amministrativi, tecnici e altri profili.

La giustificazione ufficiale alla base di questi tagli è la denatalità, con la conseguente riduzione del numero di alunni: 1.750 in meno in provincia di Taranto e 693 in meno in provincia di Brindisi.

Tuttavia, la realtà dei fatti descrive una situazione ben diversa da una semplice equazione matematica. L’organico attualmente in servizio garantisce già a malapena gli standard minimi di sicurezza e vigilanza. Questo deficit strutturale colpirà indistintamente tutte le scuole, ma rischia di diventare insostenibile per quegli istituti situati in contesti territoriali complessi, caratterizzati da un alto tasso di dispersione scolastica e da una crescente presenza di alunni con disabilità, che richiedono maggiore assistenza e attenzione.

Il nodo del problema risiede nell’applicazione di criteri nazionali ritenuti inadeguati e anacronistici per la determinazione degli organici. Ripartire i posti sulla sola base del numero degli alunni è una logica che non tiene conto delle reali esigenze logistiche e sociali delle scuole.

Il risultato di queste politiche è impietoso per il territorio pugliese: la riduzione dei posti in Puglia è pari all’1,52% (214 su 2.174 posti totali), una percentuale sensibilmente superiore alla media nazionale.

Sulla vicenda è intervenuto duramente Fabio Ciro Mancino, segretario generale della Cisl Scuola Taranto-Brindisi, che ha espresso forte preoccupazione per il futuro degli istituti locali:

“Continuare a intervenire sugli organici con logiche di risparmio per il personale ATA significa scegliere una scuola più povera e più fragile, perché compromette la qualità dei servizi che costituzionalmente devono essere garantiti agli alunni e alle famiglie. E comunque non soddisfa la promessa di autorizzazione di ulteriori posti che nel tempo possono tranquillamente perdersi”.

Il rischio concreto è quello di avviare un anno scolastico monco, dove la carenza di personale costringerà i dirigenti scolastici a salti mortali per garantire l’apertura dei plessi e i servizi minimi, a discapito del diritto allo studio e della sicurezza di studenti e lavoratori.