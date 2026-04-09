Torre Guaceto, il sindaco di Carovigno convoca tutti i cittadini in un’assemblea pubblica

BRINDISI – Il Consorzio di Torre Guaceto nel caos dopo la bocciatura della nomina dell’avvocata Enrica Roma a presidente dell’ente. Il suo nome era stato avanzato dal Comune di Carovigno, al quale per Statuto spetta la proposta di nomina, ma contro di lei hanno votato gli altri soci, tra cui il Comune di Brindisi.

A questo punto il Sindaco di Carovigno, Massimo Lanzilotti, ha convocato un’assemblea cittadina urgente venerdì 10 aprile alle ore 18:30 presso l’aula consiliare del Comune di Carovigno.

“Torre Guaceto non è soltanto un patrimonio ambientale di straordinario valore: è un bene comune, un simbolo identitario del nostro territorio – afferma il primo cittadino- e una questione che riguarda da vicino il presente e il futuro della nostra comunità”.

“Per questa ragione – continua Lanzilotti- riteniamo non più rinviabile un momento pubblico di confronto serio, aperto e partecipato, capace di coinvolgere tutte le forze politiche, sociali e civiche del territorio. Le scelte che riguardano Torre Guaceto non possono essere lasciate all’indifferenza, né affrontate senza il pieno coinvolgimento della cittadinanza”.

All’incontro sono invitati a partecipare: partiti politici, movimenti, liste civiche, associazioni, comitati, rappresentanze sociali e tutti i cittadini che hanno a cuore la difesa, la tutela e la valorizzazione di Torre Guaceto.

Per l’amministrazione comunale di Carovigno l’assemblea nasce dalla convinzione che su temi così rilevanti non sia più sufficiente assistere in silenzio o delegare ad altri. È invece necessario aprire una discussione pubblica, trasparente e responsabile, che consenta al territorio di esprimere una posizione chiara e di costruire un percorso condiviso.

“Torre Guaceto appartiene alla nostra storia, al nostro paesaggio, alla nostra identità collettiva – afferma Lanzilotti – Difenderla, valorizzarla e discuterne in modo aperto significa compiere una scelta politica nel senso più alto del termine: scegliere di mettere al centro l’interesse generale, la partecipazione democratica e la responsabilità verso le future generazioni.

Per questo rivolgiamo un appello a tutte le forze politiche e civiche, al mondo dell’associazionismo e alla cittadinanza tutta: partecipare è un dovere morale e civile. Serve la presenza di tutti per trasformare la preoccupazione in proposta, il dissenso in confronto, l’attenzione in impegno concreto.

“Su Torre Guaceto – conclude il Sindaco di Carovigno- non possono esserci distanze, ambiguità o silenzi. È il momento di assumersi una responsabilità collettiva e di costruire insieme una visione condivisa per il territorio”.