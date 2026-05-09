“Una serata tra le stelle…dimenticate”, emozioni e ricordi per atleti e tecnici brindisini

BRINDISI – Un riconoscimento agli atleti e tecnici che hanno fatto la storia dello sport brindisino L’iniziativa giunta alla sua quarta edizione ha visto protagonisti Antonello Carbonara, Annamaria De Castro, Vincenzo Elia, Carlo Faccini, Maria Fiume, Enzo Giuri, Alessandra Nocco, Angelo Rammazzo, Titti Spinelli e Giuseppe Tasso. Ospite d’onore il plurimedagliato Vincenzo

Fanizza, Direttore Tecnico dell’Italvolley maschile. Attestati di benemerenza a Maurizio De Virgiliis ed a Lilly Mazzone.

L’evento dal titolo “Una serata tra le stelle…dimenticate” si è svolto venerdì 8 maggio presso il salone “Mario Marino Guadalupi” del Palazzo di città, , organizzata dal Consiglio Provinciale ANSMeS di Brindisi con il patrocinio gratuito del Comune e della Provincia.

In apertura, dopo i saluti del Presidente Provinciale Vincenzo Guadalupi, Chiara Protopapa VicePrefetto delegata dal Prefetto Guido Aprea, Isabella Lettori Consigliera Regione Puglia,e Fabio Di Bello Vice Sindaco di Brindisi. L’evento è stato condotto da Stefano De Santis.