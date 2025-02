Vertenza Eni-Versalis, Cannalire: ” Ci sono ancora margini per salvare il comparto e i posti di lavoro”

INTERVENTO/ L’incontro istituzionale richiesto dalla Cgil e tenutosi in Prefettura con tutti i sindacati, alla presenza del Prefetto di Brindisi, dott. Luigi Carnevale, del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, del presidente della task force regionale, Leo Caroli, dell’assessore regionale con delega alle crisi industriali, Serena Triggiani, ha rappresentato un’occasione di franco confronto principalmente sulla vertenza Eni-Versalis e le ricadute sull’indotto che coinvolge lavoratori e aziende brindisine.

La discussione tra tutti gli attori istituzionali e sindacali è stata serrata, schietta e a tratti dura ma, al netto di rivendicazioni di parte, ha consentito di far emergere la comunione d’intenti sulla necessità di garantire una continuità produttiva e lavorativa allo stabilimento Eni-Versalis di Brindisi.

Dunque siamo convinti che esistano margini di manovra per tutelare tutti i posti di lavoro, tra diretti e indiretti, e traguardare gli obiettivi di sostenibilità ambientale ed economica.

La chimica di base è un comparto che deve essere considerato strategico per il Paese e per questo dobbiamo pretendere risposte dal Governo che, di fatto, detta l’indirizzo alla propria controllata Eni.

Perciò il Governo ed Eni-Versalis non possono disimpegnarsi da questo territorio e abbandonare la comunità brindisina al proprio destino.

In tutto ciò, quindi, non si può trascurare l’impatto sociale ed economico che si ripercuote sul territorio a causa di certe scelte dopo anni in cui si è alimentata una filiera produttiva monocommittenza a proprio uso e consumo.

Nessun posto di lavoro deve essere perso e se questo significherà qualche sacrificio di bilancio per Eni, sarà nulla paragonato ai dividendi e ai profitti economici, sociali e ambientali che lo stabilimento di Brindisi ha garantito negli anni.

Per questo ringraziamo il Presidente Michele Emiliano che si è adoperato con eccezionale iniziativa, dando massima disponibilità a sostenere con determinazione ogni sforzo istituzionale finalizzato alla tutela dei posti di lavoro a partire dalla richiesta di incontro, già accolta dal Ministro Urso.

Esprimiamo gratitudine e riconoscenza al Signor Prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale, per la dimostrazione di straordinaria sensibilità e per la rara capacità di tenere unito il fronte istituzionale e sindacale, fattore fondamentale per essere incisivi su un tema delicato e complesso come la vertenza in atto.

Francesco Cannalire, segretario cittadino PD Brindisi