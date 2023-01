Via Appia da Roma a Brindisi, D’attis: “Firma protocollo per candidatura Unesco è passo importante”

BRINDISI- “Un passo importante per Brindisi e per tutta la Puglia, fortemente sostenuto già durante la scorsa legislatura: non posso che plaudere alla firma del protocollo di intesa per la candidatura del sito “Via Appia. Regina viarum” per l’iscrizione nella lista del Patrimonio Unesco” Così il commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, annuncia la firma del protocollo. ” 900 chilometri di tracciato da Roma a Brindisi, un itinerario di straordinario pregio storico, culturale, paesaggistico ed archeologico. L’antico asse viario comprende patrimoni incommensurabili che a pieno titolo possono ambire all’iscrizione nella lista Unesco- dice-Se condotta con successo, si tratta di un’iniziativa in grado di esercitare un fortissimo appeal turistico, impreziosendo il bagaglio culturale di tutto il Paese ed innanzando l’immagine di Brindisi e della Puglia a livello mondiale. Credo moltissimo in questo percorso, fin dall’inizio, e tutta la nostra comunità deve tifare affinché si possa giungere al prestigiosissimo traguardo”.