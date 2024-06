Via Giudea tra degrado, consumo di alcol e droghe, Adiconsum scrive al Prefetto

BRINDISI- Degrado in via Giudea, l’Adiconsum lancia l’allarme e scrive al Prefetto. Quella che segue è la lettera inviata al prefetto da Brindisi dall’Adiconsum sul gravissimo problema che da anni attanaglia una delle vie del centro cittadino di Brindisi: via Giudea. Dopo le segnalazioni e le tante denunce dei residenti nulla è stato ancora fatto , qui regna il completo degrado che si unisce alla cattive abitudini di giovani che consumano alcolici e droghe. Questa , dunque la lettera del presidente della Associazione Giuseppe Zippo

“Con la presente, al fine di condividere con le SS.LL. illustrissime lo stato di disagio e di pericolosità cui sono costretti a subire residenti ed operatori commerciali della via in oggetto ubicata nel pieno centro della città di Brindisi.

Quanto sopra, in considerazione di problematiche maturate negli anni, nonostante le continue denunce ed iniziative di sensibilizzazione, circa criticità inerenti: ordine pubblico, sicurezza e decoro. Nello specifico, nelle ore serali, con maggiore concentrazione nel fine settimana, Via Giudea nel tratto compreso tra Corso Garibaldi e Vicolo D’Affitto diviene punto di incontro per diverse decine di ragazzi/e il cui unico scopo non è solo ed esclusivamente quello di socializzare, aspetto che va incentivato e sostenuto in una realtà poco avvezza ad intessere rapporti con le nuove generazioni interpretandone bisogni ed aspettative, quanto di perpetrare una serie di violazioni mettendo in discussione principi, regolamenti e leggi a tutela dei diritti dell’intera comunità.

Partendo dall’uso ed abuso di alcool e droghe sino al rilascio di rifiuti di ogni genere persino di assorbenti e profilattici utilizzati immediatamente a ridosso degli ingressi delle abitazioni e delle attività. In alcuni casi sono state rilevate violazioni di proprietà privata per il consumo di rapporti sessuali. Schiamazzi notturni e andirivieni di mezzi a due ruote per la scalinata presente lungo la via completano un quadro preoccupante che espone i residenti a continui confronti/scontri ed in negativo l’immagine di un’intera città e parte dell’economia turistica considerato che nella via insistono diverse strutture ricettive frequentate da numerosi vacanzieri. Per le motivazioni di cui sopra, residenti ed operatori commerciali riunitisi in comitato chiedono azioni incisive al fine di contrastare una deriva non più tollerabile avanzando altresì contestuale richiesta di incontro alle SS.LL. al fine di condividere attività ed iniziative di supporto.

Sicuri di un favorevole accoglimento della presente, inviamo i più cordiali saluti”.

Ufficio Presidenza ADICONSUM Taranto – Brindisi

Zippo Giuseppe