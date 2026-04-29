Vitali torna ad attaccare D’Attis: “Si prenda una decisione dopo la sfiducia anche dei consiglieri regionali”

BRINDISI – Dopo la nota dei consiglieri regionali di Forza Italia che chiedevano il commissariamento del partito pugliese torna all’attacco anche l’ex sottosegretario azzurro Luigi Vitali. “Continuano a volare gli stracci in F.I. Puglia – dice l’ex dirigente del partito di Berlusconi – senza che nessuno prenda atto dell’insostenibilità della situazione. Nè gli attuali vertici regionali, ma nemmeno il Partito nazionale. E’ toccato ai 4/5 del Gruppo Regionale far sentire il loro disagio. E non si può certo darli torto – aggiungono – Sia perchè denunciano una situazione oggettivamente di latitanza del vertice regionale, sia perchè, sino a quando non ci sarà una legge elettorale proporzionale con le preferenze, sono loro quelli radicati sul territorio e certificati con il consenso ottenuto alle ultime regionali. Molto spesso non decidere provoca più danni di quelli di una decisione potenzialmente sbagliata”.