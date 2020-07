Assalto armato al portavalori, in manette sei persone ed una ancora irreperibile

BRINDISI- Assalto al portavalori, in corso gli arresti dei responsabili. Dalle prime ore di questa mattina circa 150 agenti tra Polizia di Stato delle questure di Brindisi, Bari e Foggia coadiuvati dal personale del Servizio Centrale Operativo, del Servizio Polizia Scientifica di Roma nonché da numerosi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Puglia hanno eseguito una vasta operazione di Polizia Giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Brindisi. Sette ordinanze di custodia cautelare in carcere , una ancora non eseguita perchè il soggetto è irreperibile, un indagato a piede libero e un soggetto sottoposto all’obbligo di dimora. In carcere finiscono: Raffaele L’Abbate, 50 anni di Monopoli, Pietro L’Abbate, 29 anni di Monopoli, rispettivamente padre e figlio, Ciro Morelli, 63 anni di Foggia, Nunzio Arnese, 60 anni di San Ferdinando di Puglia , Addolorata Piazzolla, 57 anni di San Ferdinando di Puglia, Paolo Padalino, 56 anni di Foggia. Obbligo di dimora per Antonio Luigi Ricci, 64 anni di Lucera. L’attività di Polizia giudiziaria è finalizzata a sgominare la banda che poco prima delle 7.00 dell’8 gennaio 2018 assaltò un furgone blindato portavalori della ditta Cosmopol bloccato sulla superstrada Lecce- Brindisi, svincolo per Tuturano, da un commando di oltre 10 persone armato di fucili mitragliatori kalashnikov.I particolari saranno resi noti in una conferenza stampa presso la Procura della repubblica di Brindisi alle ore 10.30

La cronaca del 18 gennaio 2018

Erano le sette del mattino del 18 gennaio 2018 quando un commando armato di quattro persone assaltò il portavalori della Cosmopol sulla strada statale 613 direzione Brindisi- Lecce. I banditi che viaggiavano su tre auto raggiunsero il mezzo blindato all’altezza dell’ svincolo Tuturano – San Pietro Vernotico. Un delle tre autovetture, una Lancia Delta , affiancarono il portavalori e da lì uno dei banditi cominciarono ad esplodere colpi di fucile contro il blindato cercando di colpire le ruote. Contemporaneamente dalle altre due vetture, una Ford Focus e una Wolsvagen, i complici gettavano sull’asfalto una pioggia di chiodi bloccando di fatto le autovetture che sopraggiungevano. Il blindato così era stato costretto a fermarsi sotto il fuoco dei banditi . Questi, fermato il blindato scesero dalla Lancia Delta e imbracciando i fucili hanno intimato, pare con un accento straniero, ai vigilantes di scendere. Le guardie giurate non si mossero e lanciarono l’allarme antirapina, nonostante fossero tenuti sotto tiro anche da due banditi a bordo di una Giulietta sulla carreggiata opposta. A questo punto i banditi presero un crik e lo posizionarono sotto il furgone sollevandolo. Smontarono una delle ruote ma poi per qualche motivo rinunciarono e si diedero alla fuga nelle campagne assieme ai complici che occupavano le altre vetture. I banditi abbandonarono sul posto le tre auto, anche la Giulietta. Ma prima di andare via i rapinatori cercarono di compromettere gli indizi di prova svuotando nell’abitacolo delle vetture alcuni estintori. Sul posto intervennero carabinieri e polizia, ma le indagini erano state affidate agli uomini della squadra mobile di Brindisi.I vigilantes fortunatamente rimasero illesi, nel furgone portavalori pare trasportassero molto denaro, all’incirca mezzo milione di euro.

