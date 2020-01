Il centrosinistra sceglie il candidato presidente: al via le Primarie in Puglia

BRINDISI – Al via dalle 8 di questa mattina le primarie del centrosinistra in Puglia. L’appuntamento elettorale per scegliere il candidato alla presidenza del consiglio regionale della coalizione. In campo quattro candidati: il presidente uscente Michele Emiliano, l’ex assessore regionale Elena Gentile, il consigliere regionale Fabiano Amati e il sociologo Leonardo Palmisano. Affluenza alle ore 12 nel Brindisino è di 3500 persone, la maggior parte in provincia. Nel capoluogo avevano votato solo 210 persone. A Fasano, nel paese di Amati 1100.

Il favorito sembra essere Emiliano che ha raccolto numerosi sostegni anche dai primi cittadini di centrosinistra ed anche qualcuno che ha strizzato l’occhio a destra. Tra i più accaniti sostenitori del presidente uscente anche il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi che ieri ha lanciato un appello al voto in favore del governatore. Proprio quel Rossi che alle precedenti regionali era sua avversario, proprio quel Rossi che ha parlato in passato di Emiliano come di colui che non portava avanti politiche di sinistra ed aveva operato contro Brindisi. Ma Rossi da sindaco, in accordo con il Pd, cambia idea e porta sostegno.

Trecento seggi in tutto in Puglia, aperti sino alle 20. Possono esprimere il proprio voto nelle Primarie tutte le cittadine e i cittadini italiani, dell’Unione Europea o di altri paesi extra europei (purchè in possesso di permesso di soggiorno) residenti nei comuni pugliesi, che abbiano compiuto sedici anni entro il 31 dicembre 2019. Per esercitare il diritto di voto dovranno esibire un valido documento d’identità e, se possessori, la tessera elettorale e lasciare al seggio un contributo minimo di 1 euro.

Il diritto di voto potrà essere esercitato esclusivamente nel seggio di pertinenza, individuato alla luce della residenza attestata sul documento d’identità. Potranno inoltre partecipare al voto gli studenti fuorisede iscritti nelle Università pugliesi e gli studenti pugliesi che studiano fuori Puglia. Costoro dovranno esibire un documento che attesti l’iscrizione all’Università. Gli studenti fuorisede, i migranti e i sedicenni devono registrarsi entro 3 giorni prima del voto attraverso il sito web www.primariepuglia2020.it

A Brindisi il seggio sarà aperto dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e sarà allestito presso la sala Mario Marino Guadalupi di Palazzo di Città in Piazza Matteotti.