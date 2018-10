Forza Italia: via Vitali, Berlusconi nomina D’Attis commissario regionale: “Costruiremo una grande coalizione”

BRINDISI – Via Vitali arriva D’Attis. La guida di Forza Italia a livello regionale resta nel Brindisino. Berlusconi ha nominato il parlamentare Mauro D’Attis commissario regionale degli azzurri. Partito in cui D’attis milita dal giorno della sua costituzione. “Sono emozionato – afferma il parlamentare brindisino- ringrazio il presidente Silvio Berlusconi per la fiducia ancora una volta riposta nella mia persona. Farò di tutto per non deludere collaborando con lui, con il vice presidente Tajani e con tutti i dirigenti di Forza Italia”. Suo vice è stato nominato Dario Damiani.

“Con il collega e amico senatore Dario Damiani – aggiunge D’Attis – saremo impegnati in prima linea per Forza Italia assieme ai colleghi pugliesi parlamentari europei e nazionali, al gruppo consiliare regionale, ai sindaci e amministratori locali, a tutti i dirigenti e militanti della regione. Forza Italia in Puglia sarà letteralmente spalancata alla partecipazione dei giovani ai quali guardiamo con particolare interesse e attenzione. Ho avuto la fortuna di essere in passato il coordinatore regionale del Movimento giovanile di Forza Italia e ho sempre sostenuto che i giovani, in un partito, devono essere “liberi di essere protagonisti. Abbiamo davanti a noi impegni elettorali decisivi che si incrociano con l’attività nazionale e locale del nostro Partito sulle tematiche più importanti”.

“La nostra visione della politica, della economia e della società è distinta e distante da quella pentastellata del Governo nazionale e da quella del Governo regionale – dice ancora – La nostra missione è di costruire un grande partito in una grande coalizione che, presto e in Puglia innanzitutto, siano interlocutori credibili delle categorie produttive, dei lavoratori, dell’associazionismo, delle famiglie e delle fasce più deboli della popolazione. Forza Italia in Puglia sarà attenta alla collaborazione con tutte le forze politiche alternative alla sinistra e al movimento dei 5 Stelle e, ovviamente, ai Partiti tradizionalmente nostri alleati. Come ha già delineato il Presidente Berlusconi dobbiamo “aprire il partito alle liste civiche di centrodestra che possono diventare anche nostri dirigenti anche senza prendere la nostra tessera. Dobbiamo essere una formazione politica aperta ai cattolici, ai liberali e agli amanti dell’Italia e della D’Attis ringrazia Luigi Vitali che ha guidato il Partito in Puglia sino a ieri. “Siamo tutti certi – conclude – che non mancherà il suo apporto positivo e costruttivo nel prossimo futuro di Forza Italia della nostra regione”.

