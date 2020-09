Regionali, esulta Emiliano: “Prosegue la primavera in Puglia”

BRINDISI- I dati danno per vinto Michele Emiliano, il presidente uscente resterebbe alla guida della Regione Puglia. Si festeggia già nel suo comitato a Bari. ” Prosegue la primavera in Puglia. Ad un certo punto ho avuto paura di perdere”, ha detto Emiliano nella sua prima dichiarazione rilasciata subito dopo le 20.

Alle 20, 20 I primi dati ufficiali del Ministero dell’Interno riportano 134 sezioni scrutinate su 4026, con un grosso vantaggio di Michele Emiliano che si attesta su 476,01 contro Raffaele Fitto 38,66, Antonella Laricchia a 38,77, Ivan Scalfarotto 1,66 per cento.

Le urne sono state chiuse oggi alle 15, in Puglia l’affluenza è stata del 61, 80 per cento. Nello specifico nella provincia di Brindisi sono andati alle urne il 54,79 per cento mentre nella precedente tornata i votanti erano stati del 55,61 per cento. In particolare nella città di Brindisi i votanti sono stati 51,29 per cento in leggero aumento rispetto alla precedente tornata dove erano stati 42,90 per cento.

Ricordiamo che in cinque comuni del brindisino si vota anche per il sindaco . Scelgono il primo cittadino Ceglie Messapica, Latiano, San Vito dei Normanni, Torchiarolo ed Erchie.

Seguono aggiornamenti