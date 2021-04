Covid: calano i ricoverati negli ospedali del Brindisino ma il numero resta alto

BRINDISI – Diminuiscono ancora i ricoverati con il Covid negli ospedali del Brindisino, anche se il numero resta alto. Oggi ci sono 125 ricoverati, e un decesso. Nello specifico all’ospedale Perrino si registrano nel reparto di Pneumologia 21 pazienti su 28 posti disponibili, 17 in Malattie infettive su 20 posti, 26 in Medicina interna su 30 posti. Dieci persone sono ricoverate in Terapia Intensiva dove c’è stato un decesso. Nell’ospedale di Ostuni ci sono 29 persone in Medicina interna su 39 posti, e 22 in Pneumologia su 28 posti .

Nei post Covid sono ricoverate 19 persone a San Pietro Vernotico, 11 a Ceglie Messapica, 11 a Cisternino e 15 a Mesagne.

La Puglia è rimasta in zona rossa proprio a causa della pressione sulle strutture ospedaliere. Sino a quando non caleranno i ricoverati oltre ai contagi la regione non potrà cambiare colore.