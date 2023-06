Luperti chiede la sospensione di Marchionna sindaco: “Incompatibile come amministratore della Santa Teresa”

BRINDISI- Luperti chiede la sospensione della proclamazione a sindaco di Marchionna: “Incompatibile come amministratore della Santa Teresa”. Pasquale Luperti, candidato con Movimento Regione Salento nelle ultime amministrative scrive al Prefetto di Brindisi.

“In data 30 maggio 2023 l’amministratore unico della società partecipata Santa Teresa spa (socio unico Provincia di Brindisi), dott. Giuseppe Marchionna, ha sottoscritto degli avanzamenti di carriera (tramite innalzamento del livello, come da CCNL) ad alcuni dipendenti della società Santa Teresa spa.

A distanza di alcune ore lo stesso amministratore unico, nonché sindaco di Brindisi, ha rassegnato le dimissioni da amministratore unico della Santa Teresa spa nelle mani del Presidente della Provincia Antonio Matarrelli.

In data 31 maggio 2023, su invito dello stesso Presidente Matarrelli, il dott. Marchionna ha revocato tali provvedimenti (già notificati ai diretti interessati) per una chiara “questione di opportunità”. Tale circostanza è stata riportata dal Quotidiano di Puglia, con frasi virgolettate dello stesso dott. Marchionna.

E’ evidente, pertanto, che il dott. Marchionna, pur se dimissionario, continua ad esercitare le funzioni di amministratore unico della Santa Teresa spa (probabilmente fino alla nomina di un nuovo amministratore unico).

In data odierna, 1 giugno 2023, alle ore 18.30, il dott. Marchionna sarà proclamato Sindaco di Brindisi, pur in presenza di una accertata incompatibilità tra i due ruoli (non a caso, lo stesso dott. Marchionna si era affrettato – la mattina dopo la sua elezione – a rassegnare le dimissioni dalla Santa Teresa spa).

Si chiede, pertanto, che le S.V. Ill.me prendano atto di quanto accaduto, disponendo – a scopo cautelativo – un rinvio della proclamazione del dott. Marchionna a Sindaco di Brindisi, quantomeno fino a quando verranno meno motivi di incompatibilità e quindi fino a quando i poteri di firma nella società Santa Teresa saranno affidati ad un nuovo amministratore unico.

Il tutto, nelle more di approfondimenti di altro genere affidati alle Autorità competenti, anche in riferimento alla opportunità di sottoscrivere promozioni (e ritorni economici) a personale di una società amministrata pure durante la sua campagna elettorale dal dott. Marchionna il quale ha anche attinto tra il personale della stessa Santa Teresa spa per la formazione della sua lista personale nella competizione elettorale amministrativa appena trascorsa”.

