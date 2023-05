Sinistra Italia e Rifondazione comunista a sostegno di Fusco, l’assessora Maraschio: “Un errore dividersi”

BRINDISI – Endorsement dell’assessora regionale di Sinistra Italia Maria Grazia Maraschio al candidato del Pd e Movimento 5 Stelle Roberto Fusco e a tutti i candidati sindaci progressisti. A poco ore dal silenzio elettorale arriva l’appello dell’assessora regionale all’Ambiente al popolo della sinistra. “È innegabile che in questi ultimi anni le città governate dal centrosinistra abbiano svoltato rispetto alle politiche del passato, allo stesso tempo per la Puglia intera è fondamentale l’unità della coalizione di centrosinistra – afferma l’assessora – Ed è fondamentale riunirla, lì dove si è commesso l’errore di non unirla. Vale ciò che accadrà dopo i ballottaggi. Per questo è fondamentale che in tutte le città al voto i cittadini di sinistra, democratici, ambientalisti scelgano i candidati progressisti, per il bene delle città e della Puglia>. Sinistra Italia al primo turno sosteneva il candidato sindaco Riccardo Rossi. Il sostegno a Fusco anche dal partito di Rifondazione comunista di Brindisi: “Contro i fascisti della Lega e di Fratelli d’Italia- dicono – domenica e lunedì andiamo a votare al ballottaggio per Roberto Fusco>.

