34esima Regata internazionale Brindisi-Corfù, una settimana ricca di eventi

BRINDISI- 34esima edizione della regata Brindisi-Corfù, dal 16 al 18 giugno il porto di Brindisi ospita una delle più prestigiose manifestazioni sportive internazionali. Ancora una volta la città accoglierà centinaia di equipaggi e appassionati della vela d’altura con una serie di manifestazioni collaterali che arricchiranno un programma che si preannuncia suggestivo. Quest’anno a differenza delle precedenti edizioni la Regata partirà di domenica , una scelta non certo casuale ha detto il presidente Teo Titi: “Abbiamo fatto questa scelta per consentire a tutti, anche alle famiglie di assistere alla partenza che come è notorio è uno spettacolo unico”. In questa avventura la Regata Brindisi-Corfù godrà del patrocino della Regione Puglia, del Comune di Brindisi, della Autorità di Sistema e di un mani sponsor quale la Banca Popolare Pugliese. “E’ evidente che se non avessimo il loro appoggio non potremmo davvero andare da nessuna parte- ha detto Titi- nonostante siamo giunti alla 34esima edizione riusciamo ancora a sfornare novità, e questo è il miracolo della Brindisi-Corfù. Ci sono tante manifest5azioni collaterali che arricchiranno la settimana , soprattutto il pre weekend. La Regata diventa così anche un attrattore turistico”.

“E’n un appuntamento tradizionale non solo per Brindisi- ha detto il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi- ma per l’intero Adriatico, si collega con la storia della città e la storia del mare. Mi fa piacere che quest’anno con la collaborazione dell’Arma dei carabinieri , l’Ail questa iniziativa durerà un0intera settimana. E’ un’occasione in più per vivere intensamente il mare e la città”.

BrindisiOggi