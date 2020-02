Agevolazioni finanziarie ai privati per l’abbattimento delle barriere architettoniche

MESAGNE- Agevolazioni finanziarie per l’abbattimento delle barriere architettoniche. La legge sulle “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” prevede la concessione di contributi in favore di soggetti con disabilità per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

“Il Comune di Mesagne sta predisponendo ogni azione utile per aggiornare il fabbisogno; la stessa puntualità – ha dichiarato il sindaco Toni Matarrelli – è stata già riservata alle istanze pervenute a seguito della pubblicazione del bando 2019, tutte complete e con le richieste di finanziamento inoltrate alla Regione Puglia”. Gli interventi possono riguardare: le persone disabili che sostengono direttamente le spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche; coloro che hanno a carico soggetti disabili in quanto genitori o tutori; le persone che sostengono le spese in qualità di proprietari dell’immobile o parenti, allo scopo di adattare l’alloggio in cui risiede la persona disabile; i condomini ove risiedano soggetti disabili, per le spese di adeguamento relative a parti comuni. “Sono finanziabili le realizzazioni di scivoli, montascale e ascensori; gli adeguamenti per sostenere l’autonomia e facilitare la cura e l’igiene delle persone anziane e diversamente abili. I contributi concessi sono a fondo perduto, un aiuto prezioso per migliorare la vita dei soggetti affetti da limitazioni e quella dei loro caregiver”, ha spiegato Antonio Calabrese, consulente alle Politiche per le disabilità.

La domanda per la concessione dei contributi, presentata in marca da bollo e indirizzata al sindaco del Comune di Mesagne, dovrà pervenire entro il 1 marzo 2020. I modelli per l’istanza sono disponibili presso l’ufficio Servizi sociali e sul sito istituzionale del Comune di Mesagne, www.comune.mesagne.br.it. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Servizi sociali sito in Via Castello 10, telefono 0831/776065.