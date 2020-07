All’ospedale Perrino effettuati 90 trapianti di cellule staminali: punto di riferimento in Puglia

BRINDISI – Per la rubrica “In Salute” oggi conosciamo la storia di Luana, una ragazza di 28 anni che due anni fa è stato sottoposta al trapianto delle cellule staminali. Luana oggi sta bene, ed ha ripreso la sua vita. Tutto era iniziato da un mal di pancia. L’ospedale Perrino di Brindisi è uno dei cinque centri in Puglia in cui si effettua il trapianto delle cellule staminali da donatore. Un’equipe specializzata guidata dal dottor Domenico Pastore segue il paziente in tutte le sue fasi. L’ospedale di Brindisi è l’unico in Puglia, insieme a quello di San Giovanni Rotondo, a praticare l’irradiazione della radioterapia su tutto il corpo prima del trapianto . Questa pratica viene effettuata nel reparto di Radioterapia coordinato da Maurizio Portaluri.

