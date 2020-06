Aperte le preiscrizioni ai corsi dell’ITIS  Aerospazio Puglia presso la Cittadella della Ricerca

BRINDISI- Aperte le preiscrizioni ai corsi 2020-2022 dell’ITIS Aerospazio Puglia presso la Cittadella della Ricerca. Sono aperte le preiscrizioni a quattro corsi dell’ITS Aerospazio Puglia in partenza in autunno: “Tecnico Superiore delle Tecnologie Produttive dell’Industria Aerospaziale”, “Tecnico Superiore per la Gestione e Verifica degli impianti energetici”, “Tecnico Superiore per la Manutenzione degli Aeromobili” e “Tecnico Superiore per la Gestione e Manutenzione di Piccoli Velivoli a Controllo Remoto”. Tutti i corsi sono gratuiti, durano 2.000 ore (il 30% delle quali si svolge in azienda con stage) e garantiscono una formazione altamente tecnologica. Il corpo docente è costituito per almeno il 50% da professionisti del mondo del lavoro. I corsi dell’ITS Aerospazio Puglia sono un’ottima alternativa all’università per coloro che vogliono inserirsi rapidamente in ambito lavorativo. Per effettuare la prescrizione ai corsi è necessario collegarsi al sito www.itsaerospaziopuglia.it e compilare l’apposito modulo.

