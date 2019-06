Arma dei Carabinieri, 85 per cento dei reati perseguiti, De Magistris: “Merito anche dei cittadini”

BRINDISI- Festa dell’Arma dei Carabinieri, celebrati 205 anni dalla Fondazione, celebrazione nella Caserma del Comando Provinciale di Brindisi. Alla presenza delle autorità militari, civili e religiose il Comandante, Giuseppe De Magistris, ha riportato gli ultimi dati sui reati perseguiti, ben l’85 per cento su tutto il territorio provinciale: “In 15 Comuni della Provincia su 20 questi caposaldi sono l’unico presidio di sicurezza, simbolo granitico dello Stato, che nell’anno appena trascorso, a costo d’intensi sacrifici quotidiani, ha perseguito fino all’85 per cento dei reati commessi in tutto il territorio provinciale. L’85 per cento, risultato brillante,, ma pagato a caro prezzo, considerati i nove feriti in servizio e 14 infortunati sofferti”.

I risultati , come ha sottolineato il Comandante, sono stati conseguiti grazie anche allo stretto rapporto tra l’Arma e i cittadini. ” L’abbiamo fatto insieme ai nostri concittadini, protagonisti positivi di questa Provincia. Ne sono preclaro esempio quel giovane ingegnere che ha sventato uno scippo ai danni di un’anziana signora nella sua Francavilla, oppure quel padre di famiglia che, a Brindisi, transitando sul ponte per Bozzano, ha afferrato appena in tempo una 21enne in procinto di lanciarsi nel vuoto, ovvero quella studentessa brindisina, di origini straniere, che, entrata in possesso di un riprovevole video omofobo ritraente un suo compagno di scuola, non ha esitato a venire proprio qui, in caserma, per denunciare il fatto. E ancora: che dire dei quattro adolescenti che hanno rinvenuto a Francavilla Fontana una notevole somma di denaro, prontamente consegnata ai Carabinieri del posto”.

Al termine della cerimonia sono state consegnati gli encomi.

Encomio solenne del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri per il tenente Gerardo Manzolillo; encomio solenne del Comandante Interregionale dei Carabinieri al Maresciallo Capo Alessandro Salicandro.

Encomio semplice collettivo del Comandante dei Carabinieri Legione Puglia alla Stazione di Oria. Encomio semplice del Comandante dei Carabinieri Legione Campania per il Maresciallo Capo Roberto Vincenti; encomio semplice del Comandante della Legione dei Carabinieri Puglia all’Appuntato scelto Fabrizio Buzzetta.

Apprezzamento del Comandante della legione dei Carabinieri Puglia all’Appuntato scelto Gianpaolo Ligorio. Encomio semplice del Comandante della Legione Carabinieri Puglia al Tenente Marco Colì, al Luogotenente Cosimo Camarda, al Maresciallo Maggiore Pietro Massimiliano Daddabbo, al Maresciallo Maggiore Nicola Leo, al Brigadiere Giampiero Pellegrino, al Brigadiere Mino Nisi, all’Appuntato Emanuele Cagnazzo e all’Appuntato Michele Rucco. Ancora encomio semplice del Comandante della Legione Carabinieri Puglia al Luogotenente Domenico Longo, Brigadiere Carmine Primicerio, Brigadiere Mario Spina, Appuntato Antonio Agresta, Luogotenente Salvatore Doria, Maresciallo Francesco Gullo, Appuntato Domenico My, Appuntato Giovanni Tafuro, Appuntato Pietro Di Dio, Appuntato Giuseppe Conte, Carabiniere scelto Luca Roma. Elogio del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Brindisi al Brigadiere Antonio Pilloni, Brigadiere Rocco Urgesi, Appuntato Donato Pagano, Appuntato Luca Petruzzo, Appuntato Martino Semeraro, Appuntato Biagio Liuzzi, Appuntato Salvatore Orlando.