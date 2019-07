Arriva il Book Fest, tre giorni con piccoli e grandi autori

BRINDISI- Dal 12 al 14 luglio Brindisi ospiterà il Puglia Book Fest, una manifestazione dedicata ai libri, alla letteratura e ai saperi che coinvolgerà cinque location del centro storico di Brindisi. Saranno oltre quaranta le presentazioni di libri che nei tre giorni del Festival sarà possibile seguire tra piccoli e grandi autori del panorama nazionale e regionale.

Tra gli ospiti del Festival, solo per citarne alcuni, spiccano Ascanio Celestini che presenterà il suo libro scritto per Einaudi “Barzellette”, Piergiorgio Odifreddi con “Dialogo tra un cinico e un sognatore” edito da Rizzoli, Chiara Francini con “Un anno Felice “ sempre per Rizzoli, Rita Dalla Chiesa con “Mi salvo da sola” edito da Mondaori, Michela Marzano che presenta “Idda” edito da Einaudi, Catena Fiorello con “Tutte le volte che ho pianto” Giunti Editore, Francesca Cavallo con il bestseller “Storie per la buonanotte per bambine ribelli” edito da Mondadori e Costantino D’Orazio con il suo “Leonardo svelato” della Sperling&Kupfer.

Tra gli obiettivi del Festival, quindi, quello appassionare il pubblico alla lettura e alla cultura letteraria e al contempo valorizzare i luoghi del centro storico con la sua storia millenaria ricca di intrecci e sovrapposizioni culturali: le presentazione, infatti, si terranno presso il giardino dell’ex convento Santa Chiara, il Polo Bibliomuseale “Ribezzo” in piazza Duomo, l’ex complesso delle Scuole Pie, il Chiostro di San paolo Eremita e Palazzo Nervegna.

Ampio spazio sarà dedicato agli editori e autori pugliesi. Sono infatti, più di 25 gli editori che hanno accettato di esporre i propri volumi all’interno del Festival, portando in città le loro produzioni e i loro autori.

Il festival è organizzato dall’Associazione Puglia Book ETS con il patrocinio del Comune di Brindisi e la collaborazione della rivista Amazing Puglia e della libreria Feltrinelli point Brindisi. Sponsor della manifestazione Chemgas, Consorzio ASI Brindisi, Sanofi, Locopress Industria Grafica. Official Partner: Inchiostri di Puglia, Rotary Club Brindisi, Fondazione “Tonino Di Giulio”, Recensionilibri.org, Ristorante Piazzetta Colonne, Hotel Executive Inn, Hotel Orientale.

All’interno del Festival non solo libri, ma anche spettacoli per bambini, teatro e mostre. Tutti i dettagli e il programma completo sarà presentato in conferenza stampa lunedì 8 luglio alle ore 10,30 presso la sala Giunta del Comune di Brindisi.