Arriva il nuovo comandante provinciale, Carrara: “Lavoreremo per la gente per bene che ha il diritto di vivere nella sicurezza”

BRINDISI – Arriva dal comando di Lodi il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Brindisi. Vittorio Carrara,ha 45 anni, laureato in Giurisprudenza e Scienze delle sicurezza. Ha svolto tre missioni all’estero una in Kossovo e due a Sarajevo. Tra i suoi ultimi incarichi ha comandato il reparto territoriale di Aversa e il comando provinciale di Lodi. E’ la sua prima esperienza in Puglia. Coprirà il ruolo dell’ex comandante Giuseppe De Magistris che ha affiancato nell’ultima settimana, un momento importante per le consegne e per illustrare la situazione della provincia di Brindisi. Il comandante Carrara oggi ha incontrato la stampa. Vi proponiamo il suo intervento

Si insedia il nuovo comandante provinciale di Brindisi Vittorio Carrara Brindisi Oggi Lunes, Setyembre 30, 2019