Baron ha mollato gli ormeggi si parte verso Trieste, Gv3 e i ragazzi del Villaggio SOS Ostuni alla Barcolana

BRINDISI – Un’esperienza unica per quattro ragazzi del Villaggio SOS di Ostuni che insieme all’equipaggio di GV3 (A gonfie vele verso la vita) parteciperanno alla più grande regata velica del mondo: la Barcolana di Trieste. Ieri mattina alle 9 Baron (la barca a vela confiscata alla criminalità e assegnata all’associazione brindisina) ha mollato gli ormeggi dal porto turistico Marina di Brindisi. Tre giorni, meteo permettendo, per raggiungere Rimini per poi partecipare il 13 ottobre alla grande regata a Trisete. L’iniziativa quest’anno è supportata dal Lions Club di Brindisi, oltreché del Marina di Brindisi e Marina di Rimini quali partner logistici. Ieri mattina sul molo alla partenza era presente anche una delegazione dei Lions con il governatore del Distretto. Su Baron è stata issata anche la bandiera della Regione Puglia che dato il suo patrocinio morale all’iniziativa. Buon vento ragazzi.

