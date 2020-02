Brindisi presenta i suoi grandi eventi alla Bit: dal Medimex , alla regata e la motonautica

MILANO – Brindisi presenta i suoi eventi alla Bit. Tra le novità di quest’anno la tappa del Giro d’Italia e Medimex, la straordinaria manifestazione dedicata alla musica che arriva per la prima volta nel capoluogo messapico.

L’assessore al Turismo Oreste Pinto ha ribadito il supporto dell’amministrazione comunale alla Regata internazionale Brindisi-Corfù e alla tappa del Campionato mondiale di Motonautica che costituiscono da anni una tradizione sportiva consolidata. In questi anni le due manifestazioni sono diventate una vetrina importante e hanno portato in città turisti e appassionati da tutto il mondo.

Quest’anno a queste due eccellenze sportive si aggiungerà il Giro d’Italia. Brindisi, infatti, il 16 maggio sarà l’arrivo della tappa che da Castrovillari porterà in Puglia la più importante gara ciclistica del Paese che sarà trasmessa in 198 Nazioni.

Tra i protagonisti della conferenza stampa di oggi, organizzata dalla Regione Puglia a Milano, c’era anche Brindisi insieme alle altre città pugliesi che ospiteranno le tappe di questa gara giunta alla 103esima edizione.

La novità assoluta sarà l’evento Medimex, dal 16 al 19 aprile, con concerti in piazza e in teatro, attività di formazione, mostre ed incontri d’autore in cui il pubblico potrà dialogare con personaggi del panorama musicale internazionale.

“Il Comune di Brindisi presenta alla Bit un calendario di grandi eventi che mira a conquistare l’attenzione dei turisti – racconta l’assessore Pinto – puntando su musica e sport, due elementi che rappresentano anche un valore sociale elevatissimo. Non è un caso. É il frutto di scelte precise e di una visione che, partendo dalle proprie tradizioni legate al mare, allarga gli orizzonti verso la valorizzazione dei talenti ed il valore del sacrificio e della crescita. Sono prerogative ed esperienze che in città veicoleranno un messaggio di crescita e realizzazione”.