Cambio al vertice della Capitaneria di Porto, va via Giovanni Canu ed arriva Fabrizio Coke

BRINDISI- Cambio al vertice della Capitaneria di Porto di Brindisi. Va via il comandante Giovanni Canu ed arriva il comandante Fabrizio Coke. Questa mattina il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi ha salutato il nuovo comandante e congedato l’uscente. “Questa mattina ho dato il benvenuto nella nostra città al nuovo Comandante della Capitaneria di Porto, Fabrizio Coke, al quale ho rivolto i miei sinceri auguri di buon lavoro- ha detto Rossi- Ad accompagnarlo il suo predecessore, il Comandante Giovanni Canu che ho ringraziato per il quotidiano impegno nell’interesse della nostra città e del nostro porto, contraddistinto oltre che per la grande esperienza e competenza anche per le straordinarie doti umane, che tutti abbiamo apprezzato. A lui i migliori auguri per il prosieguo dei suoi impegni professionali e per il nuovo incarico prestigioso in Sardegna, sapendo che nel Comandante Giovanni Canu Brindisi avrà sempre una persona su cui contare”.

