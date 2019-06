Campionato italiano Open 2019, i ballerini brindisini fanno il pieno di premi

BRINDISI – I brindisini brillano al campionato italiano Open 2019 dell’Associazione maestri di ballo (ANMB). “Sono orgoglioso di dire – racconta il papà di Bryan Giosa, uno dei vincitori – che tutti i brindisini che hanno partecipato a questa competizione sono saliti sul podio.”

Si è svolta a Forlì quest’anno la competizione nazionale, organizzata dall’associazione maestri di ballo (ANMB), tra la giornata del 7 e il 9 giugno. Dalla Puglia giungevano dieci scuole e da Brindisi arrivava carica di speranza e determinazione la scuola di ballo Dance for you Brindisi dei maestri Vincenzo Licchello e Anna Berdicchia. L’evento accende i riflettori ogni anno sulle diverse discipline della danza proponendo differenti categorie in base all’età e al livello dei ballerini. Per la categoria under 14, Bryan racconta la sua esperienza “ Io mi sono preparato in tre categorie: liscio unificato di primo livello, standard di terzo livello e ballo da sala sempre di terzo livello. Quando è arrivato il momento della premiazione, io e la mia compagna di ballo Alessia Durso, eravamo tesissimi. Io ballo da quattro anni e insieme facciamo coppia da due e in quel momento volevamo vincere a tutti i costi. – annuncia ancora emozionato il piccolo Giosa di ritorno da Forlì – quando ci hanno assegnato il primo posto in tutte le categorie non contenevamo più la nostra gioia. Eravamo contenti e soddisfatti, perché tutto il duro lavoro fatto in quest’anno, dovendoci dividere tra scuola e ballo, aveva dato i suoi frutti.” Ma non solo loro hanno portato la bella città portuale sul podio, tutti i brindisini partecipanti si sono classificati nelle prime sei posizioni, tra questi: Giorgio Zecca e Rosa Daniele, Elisabetta Cuoco e Maurizio Campicelli, Renato Cogliandro e Dorina Di Presa, Carlo Livieri e Rosanna Strabace, Stefania Zigarello e Mino Frascaro, Erika Frascaro e Giuseppe Frascaro, Annamaria Licchello e Brunetto Cocciolo e anche gli stessi maestri della scuola di ballo. “È un orgoglio per noi di Brindisi! – interviene Antimo Giosa, papà del vincitore – In questo periodo è sempre più comune ascoltare gente del posto che sminuisce i concittadini e guarda sempre nelle città limitrofe per andare a scovare qualcosa di meglio. Ma non è così, anche noi abbiamo delle ricchezze, anche noi possediamo scuole di eccellenza, che siano di ballo, di sport in generale o di altra natura. E quando c’è qualcosa da festeggiare, dobbiamo dirlo a gran voce affinché non si parli sempre dell’erba del vicino, perché anche nel nostro giardino ci sono fiori meravigliosi e rari.”

Alberta Esposito