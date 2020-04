Cinque contagi in più nel Brindisino mentre continua lo screening in ospedale e nelle Rsa

BRINDISI – Cinque contagi in più nella provincia di Brindisi, e 42 in tutta la Puglia. La curva dei contagi regionale scende. Nel Brindisino i positivi al Covid 19 arrivano a 535. La Asl fa sapere che oggi sono stati effettuati 233 tamponi tra ospedali, Rssa e territorio. Lo screening agli operatori sanitari negli ospedali continua nonostante il richiamato del dipartimento Salute della Regione.

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha eseguito oggi 192 tamponi: 82 a degenti della Rssa Madre Teresa di Oria, 11 tra ospiti e operatori dello SPRAR di Mesagne, 99 a persone nel proprio domicilio. Nell’ospedale Perrino sono stati effettuati 41 tamponi: 31 a operatori sanitari, 10 a degenti e pazienti in Pronto soccorso. Nei laboratori di analisi del Di Summa e del Perrino ieri sono stati processati 146 tamponi. Al Perrino, infine, sono 37 i ricoverati, di cui 3 in Rianimazione”

La buona notizia è che i tamponi alle Rsa Villa Bianca, Casa Melissa e Villa Iris a Mesagne sono risultati tutti negativi.

Intanto a livello regionale il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi venerdì 24 aprile, in Puglia, sono stati registrati 2.062 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 42 casi: 21 nella Provincia di Bari; 1 nella Provincia Bat; 5 nella Provincia di Brindisi; 13 nella Provincia di Foggia; 0 nella Provincia di Lecce; 2 nella Provincia di Taranto.

Sono stati registrati 11 decessi: 7 in provincia di Bari, 1 in provincia Brindisi, 2 in provincia Foggia, 1 in provincia di Lecce.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 52.472 test. Sono 565 i pazienti guariti. 2933 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.881 così divisi: 1.268 nella Provincia di Bari; 361 nella Provincia di Bat; 535 nella Provincia di Brindisi; 969 nella Provincia di Foggia; 466 nella Provincia di Lecce; 253 nella Provincia di Taranto; 27 attribuiti a residenti fuori regione; 2 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.