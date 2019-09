Conte bis tra la gente, un’ora in piazza per foto e strette di mano e annuncia: “300milioni per la Xylella e bonifiche all’Ilva”

CEGLIE MESSAPICA – Prima una visita al centro di riabilitazione San Raffaele tra strette di mano e selfie con i pazienti, accompagnato da Michele Emiliano che si prestava a scattare foto con i cellulari dei degenti. Poi due ore in piazza per partecipare all’evento organizzato da Affari Italiani. Giuseppe Conte dopo un anno esatto torna a Ceglie Messapica, e da settimane ormai è in Puglia, nella sua Puglia. Un Conte diverso rispetto al primo governo, scende tra la gente e partecipa nella stessa settimana alla festa di Articolo Uno, alla manifestazione dei giovani di Fratelli d’Italia e siede al teatro Apollo di Lecce con il segretario della CGil Landini. Lui stesso dice: “Non mi sottraggo alla dialettica politica”. Tanti gli argomenti trattati ieri sera dalla Xylella a Ilva, dal reddito di cittadinanza e quota cento al patto per il sud. “Questa regione – dice – è affascinante, ricca di risorse naturali e umane, ma ha anche tanti problemi. Per la Xylella abbiamo già stanziato 300milioni di euro che in accordo con il ministro Bellanova saranno attivati nel 2020. In passato c’è stata una sottovalutazione del fenomeno, forse bisognava intervenire prima. Ora bisogna delimitare questa iattura e mi spezza il cuore quando anche i premier esteri mi parlano dei nostri ulivi secolari colpiti da questa malattia”. Un passaggio anche su Ilva: “Abbiamo affrontato di petto la situazione Ilva, quando siamo arrivati c’era un bando di gara già confezionato. C’è un problema di bonifica molto serio, e quella è la priorità. Questo governo ha un impegno solenne con ILva”. Conte riconferma un piano straordinario per il sud, dove è prevista anche l’alta velocità per la Puglia. “Annuncia una manovra politica espansiva, conferma il reddito di cittadinanza e quota cento e garantisce che l’Iva non aumenterà.”Ci sarà un patto sociale con i cittadini – aggiunge – che avrà l’obiettivo di alleggerire la pressione fiscale incentivando l’uso della moneta elettronica e le carte, senza costi aggiuntivi ma con dei vantaggi. Confermata anche la Flat tax (aliquota al 15 per cento per redditi sino a 650mila euro) e contro l’evasione fiscale propone pene detentive contro i grandi evasori. Tra le intenzioni del premier anche quella di mettere mano alle Province. “Una riforma a metà quella delle Provincia – dice – spero che con questo governo si possa arrivare ad una riforma compiuta e definita. Serve un approccio pragmatico per definirle nelle sue attuali funzioni”. Dopo due ore di intervista il premier si è fermato in piazza per quasi un’ora, è rimasto tra la gente, ha fatto foto ed ha abbracciato i presenti.

Lucia Portolano