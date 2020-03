BRINDISI – Il messaggio della preside del liceo Scientifico Fermi Monticelli, Stefania Metrangolo, ai maturandi con l’invito a rinviare i festeggiamenti per 100 giorni agli esami. Cari ragazzi e care ragazze, i “100 giorni agli esami”, sono per voi appuntamento sentito che serve a esorcizzare le paure per il primo grande appuntamento della vostra vita di studenti: l’esame di Stato. Si sa, per esorcizzare le paure si […]