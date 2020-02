Coronavirus, strategia comune dei sindaci del Brindisino: sanificazione delle scuole sabato e domenica

BRINDISI- Questa mattina, presso la sala Guadalupi di Palazzo di città, si è svolta la conferenza dei sindaci con la Asl di Brindisi convocata e presieduta dal sindaco di Brindisi Riccardo Rossi. I massimi rappresentanti degli enti locali dell’intera provincia hanno incontrato il direttore generale Giuseppe Pasqualone, con il personale specializzato per l’emergenza Covid-19, per elaborare insieme una strategia di prevenzione della diffusione del Coronavirus e, al contempo, per impiegare in modo omogeneo eventuali misure utili. I sindaci hanno unanimemente stabilito di seguire esclusivamente le direttive che arrivano da governo, Dipartimento di Protezione Civile e Regione Puglia. Sempre e solo in una logica di prevenzione per specifiche necessità diversi Comuni della provincia hanno attivato il Coc (Centro Operativo Comunale). Per una buona prassi suggerita dal Ministero della Sanità, i sindaci hanno convenuto di effettuare in tutte le scuole di ogni ordine e grado una sanificazione degli ambienti (pulizia spinta) a partire da sabato pomeriggio e domenica. Infine i sindaci hanno stabilito di mantenere questo loro coordinamento operativo anche nelle altre sedi istituzionali in cui saranno chiamati ad intervenire. Alcuni comuni, come per esempio San Michele Salentini chiuderanno le scuole già da sabato mattina 29 febbraio.

