Covid, oggi nella provincia di Brindisi 4 persone decedute e 39 nuovi positivi

BRINDISI- Covid, in provincia di Brindisi il virus uccide 4 persone mentre sono 39 i nuovi positivi. Nell’ospedale Perrino di Brindisi in Rianimazione sono morti due uomini di 72 e 78 anni e in Pneumologia a Ostuni due donne di 60 e 88 anni. Nell’Ospedale di Ostuni sono ricoverati 8 pazienti in Medicina interna e 9 in Pneumologia.

Al Perrino, invece, ci sono 18 pazienti in Malattie infettive, 18 in Pneumologia, 4 in Rianimazione.

I Post Covid ospitano 8 pazienti a Mesagne, 7 a Ceglie Messapica, 4 a Cisternino.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi domenica 3 gennaio 2021 in Puglia, sono stati registrati 7.591 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 950 casi positivi: 427 in provincia di Bari, 39 in provincia di Brindisi, 65 nella provincia BAT, 252 in provincia di Foggia, 87 in provincia di Lecce, 78 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione.

Sono stati registrati 25 decessi: 8 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 4 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.060.971 test. 37.059 sono i pazienti guariti. 54.078 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 93.653 così suddivisi: 36.232 nella Provincia di Bari; 10.672 nella Provincia di Bat; 6.739 nella Provincia di Brindisi; 20.732 nella Provincia di Foggia; 7.267 nella Provincia di Lecce; 11.386 nella Provincia di Taranto; 526 attribuiti a residenti fuori regione; 99 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

BrindisiOggi