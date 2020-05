Dal 18 maggio aprono bar, ristoranti e negozi , arriva il via libera dal Governo

BRINDISI- Via libera per l’apertura anticipata di bar, ristoranti, centri estetici e parrucchieri, arriva l’ok dal Governo. Arriveranno tra giovedì e venerdì le linee guida per la riapertura delle attività nella Fase2, con la riserva di chiusura immediata qualora la curva epidemiologica dovesse tornare a salire. L’accordo sulle riaperture è arrivato al termine del confronto tra il premier Conte ed i ministri Speranza e Boccia. Ora però sarà il Comitato scientifico a dettare le prescrizioni necessarie per garantire la tutela delle persone. Il Governo ha già comunicato le novità nella conferenza Stato e Regioni. Così riferisce Emiliano: “Il Governo ha accettato la richiesta delle Regioni di consentire, a partire dal 18 maggio, la riapertura delle attività economiche lasciando a ciascuna regione, in funzione dell’effettivo pericolo epidemiologico, la decisione in margine ai tempi e alle specifiche modalità di esecuzione delle attività. Ho altresì richiesto di conoscere per quale ragione il ministro degli Esteri Di Maio, in materia non pertinente alla sua delega, abbia sferrato alle regioni un attacco cosi ingiusto accusandole di non avere terminato l’istruttoria delle pratiche presentate dalle aziende per la cassa integrazione in deroga. Ho specificato che la Puglia ha terminato questo lavoro, pertanto l’Inps può procedere senza indugio alla immediata liquidazione della Cigd”.

