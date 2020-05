D’Attis: “Brindisi esclusa dal progetto di decarbonizzazzione, interrogato il Governo non risponde”

BRINDISI- “Brindisi esclusa dal progetto di decarbonizzazzione, interrogato il Governo non risponde”. E’ quanto riferisce l’onorevole Mauro D’Attis di Forza Italia dopo la notizia che il sito di Brindisi sarebbe escluso dal Fondo europeo a sostegno del progetto di decarbonizzazione. “Il Governo, con il suo Ministro del Sud Provenzano, preferisce rispondere alle “sardine” piuttosto che al Parlamento e ai deputati -dichiara l’onorevole Mauro D’Attis, Forza Italia-. Io e la collega Labriola attendiamo da oltre 2 mesi una risposta a due interrogazioni sulla vicenda dell’applicazione in Italia del Fondo europeo per una transizione equa che escluderebbe Brindisi dal progetto a sostegno della decarbonizzazione- dice D’Attis- Stamattina Provenzano ha dato la notizia alle “sardine” comunicando che sostanzialmente Brindisi, nonostante la sua centrale a carbone tra le più importanti d’Europa, è esclusa dalla Commissione Europea. La cosa più grave è che apprendiamo che la Commissione avrebbe accolto le richieste del Governo Italiano che, evidentemente, non aveva mai proposto anche Brindisi ma solo il Sulcis e Taranto.

Che ne pensano Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, e Riccardo Rossi, Sindaco di Brindisi?”

BrindisiOggi