“Decarbonizzazione, non siano i lavoratori a pagare la transizione energetica”

INTERVENTO/ Rilancio dell’area portuale di Brindisi, il 6 febbraio incontro a Roma. La riunione, alla quale parteciperà anche la Camera del Lavoro Cgil di Brindisi con una propria delegazione, si terrà alle 11 presso il Ministero dello Sviluppo Economico alla presenza del Sottosegretario di Stato Alessandra Tode, del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, del sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi e degli altri soggetti istituzionali, imprenditoriali e sindacali. Verranno approfondite le criticità inerenti l’area portuale della città di Brindisi e il suo indotto al fine di individuare le necessarie misure di rilancio delle attività produttive coinvolte. Com’è noto, il tema principale è quello della riconversione industriale del porto e del connesso retroporto: la cosiddetta “decarbonizzazione” infatti rischia di portare alla perdita di duemila posti di lavoro, come stimato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. «Non si dovrà prescindere – dichiara il segretario della Cgil di Brindisi Antonio Macchia – da una programmazione che promuova sviluppo sostenibile e permetta di migliorare ambiente e qualità della vita dei cittadini, garantendo però al tempo stesso la difesa dei posti di lavoro e dell’intero indotto di un porto turistico, commerciale e industriale fra i più importanti del mar Adriatico. Purtroppo il percorso è in salita: a Brindisi gli indicatori di riferimento tra cui disoccupazione, cassa integrazione, dispersione scolastica, povertà assoluta e povertà relativa sono preoccupanti. La città – prosegue – purtroppo non è mai uscita dal cono d’ombra del carbone, a cominciare proprio dal porto. Sono necessari al più presto investimenti per migliorare la qualità delle infrastrutture, per integrare meglio e rendere funzionale la rete logistica, individuare una “zona franca” come sta avvenendo per il porto di Taranto e poi accelerare con le Zone Economiche Speciali. La transizione energetica non la deve pagare il mondo del lavoro. Per questo l’incontro al Ministero – conclude Macchia – speriamo possa segnare una svolta».

Il Segretario Generale f.to Antonio Macchia