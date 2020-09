Di Maio a Brindisi per le regionali: una campagna elettorale sulle persone, e lascia fuori le forze politiche

BRINDISI – In Puglia e a Brindisi per sostenere la candidatura a presidente della Regione di Antonella Laricchia, e per portare avanti le ragioni del si al referendum per il taglio dei parlamentari. Questo pomeriggio il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in piazza Vittoria.

Ad attenderlo molta meno gente rispetto alle fiumane che in passato hanno riempito la scalinata virgiliana. Sarà stato perchè era una calda domenica di settembre, o forse per il Covid, o forse ancora perchè l’appeal del Movimento è un pò calato soprattutto da queste parti, tra Ilva, Tap, alleanza con il Pd al governo e prima ancora con Salvini. Una campagna difficile questa delle regionali in Puglia, dove sino all’ultimo qualcuno all’interno del movimento 5Stelle ha tentato un’alleanza con Emiliano, ma alla fine ha vinto il fronte Laricchia. La candidata e la sua squadra si sono assunti una grande responsabilità, a Roma tutti sanno che il risultato della Puglia influenzerà non poco il futuro del governo. “Ci siamo alleati nei territori in cui è stato possibile – ha detto Di Maio – Antonella in queste settimane ha ricevuto tantissime proposte in cambio di un ritiro della candidatura, ma lei è una persone integerrima e non ha ceduto di un passo. E’ anche per questo che dovete sostenerla”. Una campagna elettorale sulla persona questa dei 5Stelle, Di Maio non nomina mai centrodestra e centrosinistra, sa di non poterlo fare, avendo governato prima con la Lega ed ora con Pd. Qualche volta si sofferma sugli altri candidati presidenti ma non va mai contro le loro forze politiche. Lo stesso fa la candidata Laricchia, che per tutto il suo discorso ha puntato il dito contro Michele Emiliano e le sue politiche agricole e sanitarie. Ma anche contro le sue nomine per accontentare gli avversari e accaparrarsi sostegni politici. Laricchia cita Cassano (prima centrodestra) prorogato ad Arpal e Di Canio Abbrescia ex candidato sindaco di Bari per il centrodestra oggi all’Acquedotto pugliese.

Lu.Po.

