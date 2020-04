Diciotto nuovi casi nel Brindisino, i contagiati salgono a 334, è la seconda provincia in termini percentuali

BRINDISI – Diciotto nuovi casi in più nella provincia di Brindisi, dove i contagiati salgono a 334. Questo il dato segnalato dal bollettino della Regione Puglia. In tutta la Regione i casi tendono a diminuire, nel Brindisino ancora no, con l’aumento di tamponi sono aumentati anche i positivi. Restano colorate di rosso Brindisi e Ostuni con oltre 50 casi. Attenzione anche su Ceglie Messapica dove all’istituto riabilitativo San Raffaele tra pazienti e operatori sanitari sono risultate positive 32 persone. Secondo un calcolo in percentuale al numero di abitanti la provincia di Brindisi in tutta la regione occupa il secondo posto per contagi. Foggia con 724 positivi è pari a 11,5 casi positivi per 10mila abitanti, Brindisi con 334 è pari a 8,4 casi per 10mila abitanti, Bari con 913 è pari a 7,2 casi per 10mila abitanti, Bat 260 pari a 6,6 casi positivi per 10mila abitanti, Lecce con 418 pari a 5,2 casi positivi per 10mila abitanti, Taranto 218 pari a 3,7 casi positivi per 10mila abitanti.

Intanto presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sabato 11 aprile, in Puglia, sono stati registrati 1.651 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 95 casi, così suddivisi: 27 nella Provincia di Bari; 17 nella Provincia Bat; 18 nella Provincia di Brindisi; 3 nella Provincia di Foggia; 15 nella Provincia di Lecce; 10 nella Provincia di Taranto; 1 caso di cittadino fuori regione; 4 casi la cui provincia è in corso di attribuzione. Sono stati registrati oggi 15 decessi: 8 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia

2 nella provincia di Taranto e 2 di cittadini fuori regione. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 29.463 test. Sono 249 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.904 così divisi: 913 nella Provincia di Bari; 260 nella Provincia di Bat; 334 nella Provincia di Brindisi; 724 nella Provincia di Foggia; 418 nella Provincia di Lecce; 218 nella Provincia di Taranto; 25 attribuiti a residenti fuori regione; 12 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.