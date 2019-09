Disagi per arrivare dall’aeroporto alle località turistiche, una turistica fiorentina lancia una proposta

BRINDISI – Serve un bus diretto che dall’aeroporto del Salento porti alle maggiori località turistiche. L’appello arriva da una turistica fiorentina che ogni anno viene in Puglia per trascorrere le sue vacanze a Gallipoli. La donna parla di difficoltà a raggiungere la località delle vacanze e lancia una proposta come accade in altre parti d’Italia. “Mi chiamo Antonella – scrive la donna di Firenze a BrindisiOggi – e sono una turista fiorentina innamorata del Salento e dei salentini che da qualche anno ha preso l’abitudine di passare le sue vacanze a Baia Verde. Vorrei mettere sotto i riflettori un problema che mi sta molto a cuore: quando atterro all’aeroporto di Brindisi ho già fatto molte ore di viaggio ed ho la lecita aspettativa di arrivare a Baia Verde – Gallipoli senza impegnarne altrettante coi mezzi ad oggi a disposizione (bus o treno) e senza dover spendere una cifra per la navetta privata corrispondente a quella che mi permetterebbe di allungare di un paio di giorni il mio soggiorno. Spero quindi nella istituzione di un bus diretto (almeno per l’alta stagione) – come avviene in molte altre zone turistiche di Italia – che colleghi l’aeroporto di Brindisi con le maggiori località costiere”.