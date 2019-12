Disinnesco della bomba, ecco tutte ciò che bisogna sapere sull’evacuazione

BRINDISI- Disinnesco dell’ordigno bellico a Brindisi, partito il conto alla rovescia, , ecco tutte le informazioni utili per il piano di evacuazione:

C’è un Numero utile per ricevere informazioni?

Sono stati individuati quattro operatori, ai quali corrispondono altrettanti contatti telefonici tutti collegati ad un solo numero utile (0831 229888), per acquisire le informazioni relative alle persone che necessitano di assistenza per l’evacuazione ma che non sono già assistiti da Asl o altri enti/associazioni.

Perché e quando bisogna evacuare la città?

All’interno dell’area del Cinema Andromeda è stato ritrovato un ordigno bellico che, per ragioni di sicurezza, deve essere disinnescato e trasportato altrove. Per garantire l’incolumità dei cittadini è stata disposta l’evacuazione per il 15 dicembre. È necessario lasciare le abitazioni che si trovano nell’area di 1.617 metri (Zona Rossa) dal ritrovamento entro le ore 8.

Come faccio a sapere se la mia casa si trova in Zona Rossa?

Sul sito del Comune di Brindisi è presente l’elenco con tutte le vie e i numeri civici delle abitazioni che rientrano nella Zona Rossa e che dovranno essere evacuate domenica 15 dicembre.

Chi si occupa dell’evacuazione delle persone che hanno bisogno di cure?

L’ASL ha predisposto un Piano di assistenza per le persone che hanno necessità di assistenza sanitaria. Per ricevere informazioni bisogna rivolgersi al proprio medico di base.

Il Comune di Brindisi, attraverso il numero utile (0831229888), si occuperà del trasporto delle persone con necessità socio-assistenziali utilizzando personale e mezzi della Croce Rossa.

A partire da che ora non si potrà più entrare a Brindisi?

Dalle ore 5 del 15 dicembre saranno chiusi tutti i varchi in città in entrata.

Viabilità

È possibile lasciare le auto parcheggiate nella Zona Rossa?

Nel raggio di 1.617 metri dal luogo del ritrovamento dell’ordigno bellico (Via Bozzano), non sarà possibile lasciare auto parcheggiate nelle strade. Con apposita ordinanza sarà predisposto il divieto assoluto di sosta dei veicoli. Si tratta di una limitazione necessaria per evitare, in caso di scoppio, che siano danneggiate.

Ci sarà l’interruzione treni?

Ferrovie dello Stato interromperà i servizi di arrivo e partenza per la stazione ferroviaria nella giornata del 15 dicembre dalle 8 alle 12.

Il traffico ferroviario riprenderà regolarmente al termine delle operazioni di disinnesco.

Sarà interrotto il traffico aereo?

Secondo le prescrizioni contenute nella relazione tecnica per l’operazione di bonifica, redatta dalla Brigata Meccanizzata Pinerolo XI Reggimento Genio Guastatori, la distanza di sicurezza iniziale sul piano verticale è pari a 1.244 metri. Enav e Aeroporti di Puglia, di conseguenza, dovranno interdire lo spazio aereo a partire dalle 9.30 del 15 dicembre fino alla conclusione delle operazioni di disinnesco. L’Aeroporto del Salento resterà chiuso dalle 9.30 alle 12.

A chi devo chiedere informazioni se ho già acquistato biglietti per treni o aerei nell’orario interessato dall’interruzione del servizio?

Peri treni bisogna rivolgersi a Ferrovie dello Stato. Per gli aerei alla compagnia con cui si è prenotato il volo.

Quali strade saranno interrotte?

Anas provvederà a chiudere alcuni tratti della SS16 e SS613 a partire dalle ore 7 del 15 dicembre.

Direzione SUD

SS16 Variante dal Km 914+400 (svincolo SS7 Taranto- Mesagne) fino alla SS613 Km 8+100 ( svincolo Tuturano Cerano).

Direzione NORD

SS613 Km 8+300 (svincolo Cerano –Tuturano) fino alla SS 16 variante Km 914+400

CHIUSURA SVINCOLI:

– Direzione SUD : Svincolo innesto dalla SS7 raccordo con SS16 Variante; svincolo Sant’Elia; svincolo La Rosa –San Pietro; svincolo Porta Lecce; svincolo Zona Industriale.

– Direzione NORD : svincolo Cerano-Tuturano; svincolo Zona Industriale-Porta Lecce; svincolo La Rosa-San Pietro.

Ci sono percorsi alternativi?

Per tutti i veicoli sono a disposizione i seguenti percorsi alternativi obbligatori:

DIREZIONE SUD (Lecce ) uscita obbligatoria altezza SS 16 variante svincolo SS7 Direzione Taranto, con proseguimento uscita: svincolo Restinco direzione complanare ovest, intersezione SP43, SP ex SS16 fino alla SP81, proseguire sino al raccordo con la SS613 direzione Lecce e immissione sulla 613.

DIREZIONE NORD (Bari)uscita obbligatoria altezza SS613 svincolo Cerano-Tuturano, con proseguimento: SP 81 direzione SP ex SS16; SP43 verso complanare Ovest della SS7, raccordo con SS16 variante Direzione Nord e immissione sulla SS16 variante direzione Bari.

DIREZIONE SUD (Lecce ) uscita obbligatoria altezza SS 16 variante svincolo SS7 Direzione Taranto, con proseguimento uscita: svincolo Restinco direzione complanare ovest, intersezione SP43, SP ex SS16 fino alla SP81, proseguire sino al raccordo con la SS613 direzione Lecce e immissione sulla 613.

DIREZIONE NORD (Bari)uscita obbligatoria altezza SS613 svincolo Cerano-Tuturano, con proseguimento: SP 81 direzione SP ex SS16; SP43 verso complanare Ovest della SS7, raccordo con SS16 variante Direzione Nord e immissione sulla SS16 variante direzione Bari.

Se voglio raggiungere un’Area di Accoglienza ma non ho una macchina, come posso fare?

La STP ha predisposto linee di autobus dedicate all’evacuazione che faranno la spola tra la città e le Aree di Accoglienza. Saranno a disposizione anche per il tragitto di ritorno.

Tutte le indicazioni sono presenti in maniera dettagliata sul sito del Comune di Brindisi.

Posso utilizzare la motobarca di Stp per raggiungere il Casale?

Si, è attiva una corsa dedicata. Dalle ore 6 alle 7.30 la motobarca si potrà usare solo in direzione Casale.

Servizi

Dove sarà interrotta l’erogazione del gas?

Per ragioni di sicurezza sarà necessario interrompere l’erogazione del gas per tutte le forniture all’interno dell’area che si trova nel raggio di 500 metri dal luogo in cui si trova l’ordigno bellico. L’elenco delle utenze che saranno interrotte è consultabile sul sito del Comune di Brindisi.

Come bisogna comportarsi nel raggio di 500 metri?

Entro le ore 5.55 del 15 dicembre ogni utente che risiede nel perimetro dei 500 metri dovrà obbligatoriamente chiudere la valvola del gas.

Al termine delle operazioni di disinnescoi cittadini saranno avvisati grazie al suono delle sirene e alla comunicazione delle autorità competenti. A quel punto si dovrà ritornare a casa e riaprire la valvola,solo a seguito del sopralluogo e autorizzazione da parte del personale 2iRete Gas.

È importante sapere che solo quando tutte le valvole dello stesso palazzo saranno state autorizzate alla riapertura, tutti gli utenti di quel palazzo potranno avere nuovamente la fornitura.

Cosa devo fare se il gas non si riattiva?

Bisogna chiamare 2iRete Gas al numero 800.901.313 per l’assistenza.

Sarà interrotta anche l’erogazione di acqua ed energia elettrica?

No, in tutta la città acqua ed energia elettrica saranno sempre disponibili.

Quali farmacie saranno aperte durante l’evacuazione?

Al di fuori dall’area di evacuazione aperte le seguenti farmacie dalle 6 alle 20:

Farmacia RAFFAELLO SNC, Piazza Raffaello n.3/4 Farmacia STRIPPOLI snc – Paradiso, Via Carducci n. 41 Farmacia VALZANO NICOLA, Viale Duca degli Abruzzi n.41 Farmacia STRIPPOLI SNC DEL DR. FRANCESCO STRIPPOLI & C., Largo Palermo n. 4

Il turno notturno sarà svolto dalle farmacie STRIPPOLI e RAFFAELLO.

Le altre farmacie di turno notturno la notte tra il 14 e 15 dicembre chiuderanno alle ore 6.

In caso di nascita o decesso come posso registrarli all’Ufficio Anagrafe?

Domenica 15 dicembre il servizio Anagrafe sarà attivo dalle 8 alle 12 presso la Delegazione di Tuturano.

Intrattenimento

Cosa posso fare nelle ore in cui dovrò lasciare la mia abitazione?

Sono previste le seguenti attività:

Centri commerciali

I centri commerciali “Le colonne” e “BrinPark” hanno anticipato l’apertura che è prevista a partire dalle 8 del 15 dicembre. “Auchan” di Mesagne aprirà alcuni esercizi commerciali della Galleria a partire dalle 7, l’ipermercato a partire dalle 8 e tutti i negozi saranno aperti dalle 9.

Notte Bianca

Presso il Parco Cillarese è stata organizzata, dalle associazioni Angelo Events e 13 Cuori, la “Notte bianca” a partire dalle ore 22 del 14 dicembre e fino alla sera del 15 dicembre. Ci saranno gonfiabili e animazione per i bambini.

Comune di Mesagne

Il Comune di Mesagne ha previsto accoglienza ed iniziative di intrattenimento per coloro che vorranno raggiungere la città da Brindisi.

ZooSafari

Lo ZooSafari di Fasano ha previsto biglietti ridotti per la giornata del 15 dicembre per i residenti a Brindisi.

Punti informativi

Lungo il perimetro oltre la Zona Rossa, a distanza dai 41 varchi di blocco realizzati, sono stati predisposti Punti informativi in cui personale di Protezione Civile potrà fornire tutte le indicazioni necessarie alle diverse esigenze dei cittadini.

Aree di Accoglienza

Dove posso andare durante le operazioni di disinnesco?

Il Comune mette a disposizione dei cittadini le seguenti Aree di Accoglienza:

1) IC S.ELIA-COMMENDA

SCUOLA SEC.1°G S.ELIA (con palestra)

via Mantegna 23

coord. gps: 40.619333, 17.916395

sup.utile: 2000 mq

max affollamento: 2000/5= 400 persone

area esterna disponibile: 1.750 mq

Aperta da sabato 14 dicembre alle ore 18

2) IC S.ELIA – COMMENDA

SCUOLA PRIMARIA VIA MANTEGNA:

via Mantegna 8

coord.gps: 40.619337, 17.921324

sup.utile: 2800 mq

max affollamento: 2800/5= 560 persone

area esterna disponibile: 2.400 mq

3) IISS MAIORANA

via Montebello 11

coord.gps: 40.625541, 17.922660

sup.utile: 4000 mq

max affollamento: 4000/5= 800 persone

area esterna disponibile: no

4) IP ALB.PERTINI (A)

via Appia 356

coord.gps: 40.627969, 17.921589

sup. utile: 6000 mq

max affollamento: 6000/5= 1200 persone

area esterna disponibile: 20.000 mq (parco Cesare Braico)

Destinata ad ospitare animali di affezione

5) IC CAPPUCCINI

SCUOLA MEDIA L.DA VINCI (con palestra)

via Don Luigi Guanella 9

coord.gps: 40.630758, 17.922310

sup.utile: 3800 mq

maz affollamento: 3800/5=760 persone

area esterna disponibile: 500 mq

In parte destinata ad ASL per persone con esigenze sanitarie

Aperta da sabato 14 dicembre alle ore 18

6) ISTITUTO COMPRENSIVO CASALE -PARADISO (A)

SCUOLA MEDIA MAMELI(con palestra)

via della Torretta 40

coord.gps: 40.650651, 17.918321

sup.utile: 3000 mq

max affollamento: 3000/5= 600 persone

area esterna disponibile: 4.000 mq

Destinata ad ospitare animali di affezione

Aperta da sabato 14 dicembre alle ore 18

7) LICEO SCIENTIFICO

FERMI-MONTICELLI (con palestra) (A)

via Nicola Brandi 14-22

coord.gps: 40.644923, 17.927039

sup.utile: 4800+5000 mq

affollamento max: 1960 persone

area esterna disponibile: 7.000 mq

Destinata ad ospitare animali di affezione

8) IISS CARNARO-MARCONI

FLACCO-BELLUZZI (A)

via Nicola Brandi 11

coord.gps: 40.644308, 17.928936

sup.utile: 6000 mq

max affollamento: 6000/5= 1200 persone

area esterna disponibile: 6.500 mq

Destinata ad ospitare animali di affezione

9) IISS FERRARIS-DE MARCO-VALZANI (A)

via Nicola Brandi 1

coord.gps: 40.643787, 17.931679

sup.utile: 3400 mq

affollamento max: 3400/5= 680 persone

area esterna disponibile: 3.500 mq

Destinata ad ospitare animali di affezione

10) ITT GIORGI (con palestra) (A)

via Amalfi 6

coord.gps: 40.644559, 17.935267

sup.utile: 7600 mq

affollamento max: 7600/5=1520 persone

area esterna disponibile: 5.500 mq

Destinata ad ospitare animali di affezione

11) IC CASALE-PARADISO

SCUOLA SEC.1°G KENNEDY (CON PALESTRA)

via Vincenzo Gigante 2

coord.gps: 40.645318, 17.939388

sup.utile: 3500 mq

affollamento max: 700 persone

area esterna disponibile: 1.500 mq

12) IC CASALE PARADISO

SCUOLA INFANZIA BOSCHETTI ALBERTI

+ PRIMARIA CALO’ (con palestra)

via Primo Longobardo 6 – 8

coord.gps: 40.645270, 17.940037

sup.utile: 500mq+1600 mq +150mq

affollamento max: 2250/5= 450 persone

area esterna disponibile: 350 mq

13) IC CASALE-PARADISO

SCUOLA PRIMARIA MARINAIO D’ITALIA

(con palestra)

via Umberto Maddalena 31

coord.gps: 40.648483, 17.944032

sup.utile: 1200 mq

affollamento max: 1200/5= 240 persone

area esterna disponibile: 400 mq

Aperta da sabato 14 dicembre alle ore 18

14) ICA CASALE-PARADISO

SCUOLA INFANZIA S.ANTONIO

via Ruggero Flores 37

coord.gps 40.646620, 17.944903

sup.utile: 600 mq

affollamento max: 120 persone

area esterna disponibile: 1.200 mq

CAPIENZA TOTALE: 11.000 persone

Quali sono le Aree di Attesa ?

Le aree in cui si può sostare all’aperto o utili per lasciare i propri mezzi sono:

DESCRIZIONE COORD. GPS AREA PARCHEGGI AREA ATTESA 01 Parcheggio Stadio Comunale via Benedetto Brin 30 40.648082, 17.937348 13960 mq. rione Casale 02 Parco del Cillarese via Prov.le San Vito 40.639781, 17.924925 6530 mq. + 2166 mq. 64936 mq 03 via Andrea Mantegna via Andrea Mantegna 40.619230, 17.919975 viabilità via Andrea Mantegna viabilità limitrofe 04 Masseriola strada per Masseriola 40.613988, 17.950190 13394 mq. 24215 mq. 05 La Rosa Piazza dei Pini 40.609818, 17.951935 viabilità rione La Rosa 1130 mq.

Piano di evacuazione

Come posso avere informazioni sul Piano di evacuazione e altre informazioni utili?

Il sito internet del Comune di Brindisi (www.comune.brindisi.it) contiene una sezione con tutte le informazioni ufficiali per l’evacuazione del 15 dicembre. Sono canali ufficiali anche le pagine dei social network del Comune di Brindisi di Facebook e Instagram.

É stata realizzata una grafica per volantini e locandine cartacei e una apposita per social network e sito del Comune di Brindisi al fine di rendere immediata, chiara e semplice tutta la comunicazione considerata utile ed indispensabile per la cittadinanza.

Come farò a sapere quando sarà possibile tornare a casa?

La cittadinanza sarà avvisata attraverso il suono delle sirene e sarà data l’informazione costantemente aggiornata anche sui social network del Comune. Inoltre i mezzi d’informazione saranno tempestivamente aggiornati sulle varie fasi delle operazioni.

Posso rimanere in casa durante le operazioni di disinnesco?

No. C’è un’apposita ordinanza sindacale che lo vieta ed è stata emanata per garantire la sicurezza di tutti.

Cosa rischio se resto in casa?

La violazione dell’ordinanza sindacale comporta una denuncia penale. Ma è un rischio anche per la propria incolumità.

É sicuro lasciare incustodita la propria abitazione?

Tutte le strade saranno presidiate dalle Forze dell’ordine e da alcuni droni che sorvoleranno la città.

Chi può rimanere in casa?

Solo chi ha patologie molto gravi ed è già stato contattato dalla Asl che ha rilasciato la certificazione. Oppure persone gravemente impossibilitate che sono in possesso del certificato medico che sconsiglia lo spostamento e della liberatoria (il modello si trova presso l’ufficio Servizio Sociali del Comune di Brindisi) in cui la persona interessata o un suo familiare dichiara di assumersi la responsabilità di restare in casa.

Ci sono indicazioni di sicurezza per chi lascia la propria abitazione?

Bisogna chiudere tapparelle o persiane e lasciare le finestre (o gli infissi con vetro) aperte.

Le scuole in quali giornate resteranno chiuse?

Le scuole di ogni ordine e grado che non sono Aree di Accoglienza saranno aperte regolarmente.

Tutte le 14 scuole che sono Aree di Accoglienza resteranno chiuse lunedì 16 dicembre per consentire la sanificazione degli ambienti.

Le seguenti quattro scuole saranno chiuse anche sabato 14 dicembre:

– IC S.ELIA-COMMENDA

SCUOLA SEC.1°G S.ELIA

via Mantegna, 23

– IC CAPPUCCINI

SCUOLA MEDIA L.DA VINCI

via Don Luigi Guanella, 9

– ISTITUTO COMPRENSIVO CASALE -PARADISO

SCUOLA MEDIA MAMELI

via della Torretta, 40

– IC CASALE-PARADISO

SCUOLA PRIMARIA MARINAIO D’ITALIA

via Umberto Maddalena, 31