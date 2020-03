Due persone positive al Coronavirus ricoverate al Perrino, in Puglia 12 nuovi contagiati

BRINDISI- Due casi positivi al Coronavirus , due persone ricoverate al Perrino. Si tratta di un ragazzo di Carovigno e di un pensionato di Cisternino. Entrambi si trovano nel reparto Infettivi. Il ragazzo era già ricoverato nell’ospedale di Ostuni per altri motivi quando le sue condizioni si son aggravate. Trasferito nel nosocomio brindisino è risultato positivo al tampone faringeo. Il pensionato di Cisternino era nella sua abitazione quando ha accusato i sintomi, al peggioramento delle sue condizioni, anche lui, è stato trasferito a Brindisi. Oggi sono 12 i casi risultati positivi in Puglia, raggiungendo così il numero di 56. Ne ha dato notizia il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro comunica che oggi 9 marzo – con aggiornamento alle ore 19.00 – sono stati effettuati 77 test in tutta la regione per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. Di questi 65 sono risultati negativi e 12 positivi.I casi positivi sono cosi suddivisi: 6 Provincia di Bari; 2 Provincia di Brindisi; 4 Provincia di Foggia. Con questo aggiornamento salgono a 56 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Covid-19 Coronavirus.

Tutti i test positivi verranno inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione rispettivamente delle Asl di Bari, Brindisi e di Foggia, hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

