E’ partita la consegna della seconda tranche dei buoni spesa, incluse anche le mascherine

BRINDISI- E’ partita la consegna della seconda tranche di buoni spesa che il Comune di Brindisi ha realizzato con i fondi di governo e Regione Puglia. Coloro che hanno già ricevuto la prima tranche di buoni spesa riceveranno direttamente gli altri buoni a casa nella stessa quantità della volta precedente, secondo i criteri di distribuzione già stabiliti. Per coloro che non hanno presentato la domanda o che lo hanno fatto dopo il termine stabilito del 13 aprile, sarà comunicata una procedura per presentare la richiesta. Insieme ai buoni spesa, l’amministrazione comunale consegnerà alle famiglie anche le mascherine ricevute dalla Regione (25mila chirurgiche, 12.500 tnt), che le ha destinate prioritariamente alle famiglie meno abbienti. Ogni componente del nucleo familiare ne riceverà tre (2 chirurgiche e 1 tnt).

