Elezioni regionali, Forza Italia  e Puglia solidale e verde presentano le liste dei candidati

BRINDISI- Elezioni regionali, Forza Italia e Puglia solidale e verde prestano le liste dei candidati che andranno ad essere depositate entro il 22 agosto. “Liste forti e competitive, tra conferme e new entry, con persone preparate e competenti in grado di dare un contributo significativo e di sostanza all’attività di governo della Puglia che verrà: abbiamo lavorato con serietà e rigore alla compilazione delle liste per la Regione e Forza Italia presenta ai cittadini, in tutte le province, delle candidature di cui siamo orgogliosi” dichiara il commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis. “Forza Italia -prosegue- sarà decisiva per il centrodestra con una squadra di persone perbene e credibili, con un ampio consenso, e siamo certi di portare a casa un risultato importante per il nostro simbolo e per il riscatto della Puglia. Con Raffaele Fitto -conclude D’Attis- lottiamo e lotteremo con entusiasmo e determinazione per la vittoria di settembre dopo 15 anni di buio”. Per la provincia di Brindisi : Eupreprio Curto ex Senatore ed ex Consigliere regionale, Margheriti Giuseppe, Sindaco di Erchie uscente, Quarta Gianluca, Consigliere Comune di Brindisi, Sardelli Luciano, Ex Deputato ed ex Assessore regionale, Tommasi Roberta, studentessa. Per “Puglia solidale e verde” per la Provincia di Brindisi: Colizzi Francesco (detto Franco); De Rosa Maria Carmela; Laritonda Pietro; Ligorio Benedetto; Marini Caterina.

