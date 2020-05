Esodo da nord a sud , sino ad oggi rientrate in Puglia 3567 persone

BARI- Esodo da nord a sud , ieri rientrate in Puglia 3567 persone. Sino ad oggi 6 maggio, sono in totale 3567 le persone che hanno compilato il modulo di autosegnalazione on-line per dichiarare di essere rientrate in Puglia da fuori regione per soggiornarvi. Il dato è in continuo aggiornamento. Nella giornata di oggi si sono autosegnalate 937 persone.

Com’è noto, il DPCM che ha dato il via oggi alla Fase 2, consente a chiunque “il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. L’ordinanza n. 214/2020 del Presidente della Regione Puglia ha quindi disposto l’obbligo per le persone rientrate in Puglia da altre regioni per soggiornare continuativamente nel proprio domicilio abitazione o residenza, di comunicarlo immediatamente compilando il modulo sul portale della Regione Puglia (o chiamando il proprio medico o l’operatore di sanità pubblica) e l’obbligo di restare in isolamento fiduciario a casa per 14 giorni.

Anche a Brindisi sono rientrate decine di persone con l’unico treno che attraversa la città, ossia il Frecciargento Roma -Lecce. La fine del lokcdown e l’inizio della Fase2 ha consentito alle persone di poter rientrare presso il proprio domicilio o di raggiungere la città per motivi di lavoro. Controlli nella stazione da parte della polizia ferroviaria che ha verificato i moduli di autocertificazione e misurato la temperatura grazie anche alla presenza dei volontari della Protezione Civile

Il modulo è disponibile sul portale della Regione Puglia nella sezione dedicata al Coronavirus, al link al modulo: https://www.sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirus

