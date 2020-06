Famiglia sfrattata a Parco Bove, la proposta del Pri: “Sistemazione temporanea in un alloggio comunale sfitto”

BRINDISI – Il consigliere comunale del Pri Gabriele Antonino ha depositato questa mattina un’interrogazione urgente al sindaco in merito allo sfratto di una famiglia dalle case di Parco Bove. Antonino fa una proposta nelle more che arrivi settembre quando saranno pronte e distribuite agli abitanti di Parco Bove le case della Torretta- “Ho più volte sollevato, con gli strumenti messi a disposizione dei Consiglieri Comunali di opposizione, l’urgenza di dare una sistemazione abitativa definitiva a tutte le famiglie residenti nelle baracche di Parco Bove – scrive il consigliere di opposizione- oggi ho proposto una sistemazione temporanea di questa famiglia in uno dei tanti alloggi comunali che risultano sfitti in attesa che si dia corso all’assegnazione agli aventi titolo. Mi auguro che il suggerimento venga accolto nella certezza che una simile soluzione troverebbe d’accordo tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio Comunale atteso che sulla soluzione definitiva del problema di Parco Bove, anche con il ricorso a deroghe della normativa regionale vigente in materia di assegnazione di alloggi popolari, si sono pronunciati a favore tutti i gruppi consiliari”.

La magistratura ha disposto lo sfratto e lo sgombero dell’abitazione abusiva. Si tratta di una famiglia di 4 persone con due bambini minorenni.