A Francavilla al via l’Incanto di Natale: ecco tutti gli eventi

FRANCAVILLA FONTANA – Dall’8 dicembre entra nel vivo il Natale a Francavilla Fontanta con il cartellone“Incanto di Natale” . Una serie di iniziative pensate con il coinvolgimento delle forze produttive francavillesi che hanno aderito al bando presentato dall’Amministrazione Comunale per la realizzazione delle luminarie artistiche e degli eventi. A contribuire agli addobbi della Città saranno anche le attività commerciali ed i semplici cittadini che decideranno di partecipare alle due iniziative dedicate all’allestimento dei balconi delle private abitazioni e delle vetrine.

Le iniziative partiranno domenica 8 dicembre dalle 10.30 lungo Viale Vincenzo Lilla con un evento dedicato ai giochi tradizionali. Dalle 18.00 gli artisti di strada invaderanno con le loro performance Corso Umberto, via Regina Elena, via Roma e viale Lilla. In piazza Dante la Pro Loco proporrà “Pettole e piatti della tradizione di Natale” con possibilità di visite guidate tematiche nel centro cittadino. L’intrattenimento musicale sarà all’insegna della tradizione con il concerto itinerante del gruppo Lu Ualanieddu.

Domenica 8, 15 e 22 dicembre sarà possibile, inoltre, visitare il MAFF dalle 18.00 alle 24.00 con visite guidate tra i tesori della storia.

Giovedì 12 dicembre sarà la volta del mercato natalizio allestito lungo Corso Umberto I che sarà interamente dedicato alle festività con prodotti alimentari e non.

Domenica 15 dicembre dalle 10.30 doppio concerto itinerante della Banda Giuseppe Verdi che si sdoppierà in due ensamble che percorreranno Corso Umberto I e via Roma per incontrarsi in Piazza Umberto I. Nel pomeriggio su Viale Lilla si svolgerà il Mercatino dell’antiquariato. Alle 17.00 a Castello Imperiali si terrà il concerto di Natale del II Istituto Comprensivo e, dalle 18.00, nel Centro Storico “Open Street” con performance artistiche itineranti dell’Associazione Imperiali di Puglia. Si proseguirà su Corso Umberto I con gli artisti di strada del Circo Tabarin, mentre, su via Roma e via Regina Elena sono attesi gli artisti del Circo Laboratorio Nomade. In piazza Dante tornerà la Pro Loco con “Pettole e piatti della tradizione di Natale” con possibilità di visite guidate tematiche nel centro cittadino.

Per due domeniche il 15 e 22 dicembre, al mattino, si terrà un mercato straordinario nel rione Peschiera.

Da venerdì 20 a domenica 22 dicembre su viale Vincenzo Lilla appuntamento con i mercatini di “Natale in Lilla” a cura dell’Associazione Baden. Per tre giorni lo storico viale del passeggio cittadino ospiterà il villaggio di Babbo Natale con Elfi e Zampognari, grande spazio inoltre allo street food, alle produzioni locali e artigianali e alla musica. Sempre nella giornata di venerdì 20 dicembre alle 17.00 a Castello Imperiali si terrà il concerto di Natale del I Istituto Comprensivo.

Domenica 22 dicembre alle 10.30 su viale Lilla “Racconti di Natale – Letture ad alta voce per bambine e bambini” a cura dell’Associazione Le Radici e le Ali. Dalle 18.00 le strade del centro saranno invase dalla magia e dai colori degli artisti di strada del Circo Laboratorio nomade e dallo spettacolo di luci “Future Light”. In piazza Umberto I spettacolo acrobatico su due ruote a cura del Team Fuori Soglia. In piazza Dante proseguirà l’iniziativa “Pettole e piatti della tradizione di Natale” a cura la Pro Loco. Spazio anche alla musica con il concerto itinerante “Christmas Song” che partirà da piazza Umberto I. Su via Roma grande attesa per la II edizione di Presepi on the road a cura dell’Auto Moto Club Città degli Imperiali che fonde la bellezza delle auto d’epoca con la tradizione dei presepi. In serata, in piazza Umberto I, di scena lo spettacolo sportivo “Monday Nights”.

Martedì 31 dicembre il piazza Umberto I Capodanno in piazza con un grande spettacolo di musica live, intrattenimento e dj set.

Domenica 5 gennaio nel Centro Storico la tradizione incontrerà il divertimento con “La Notte delle 9 cose” a cura del DUC Città degli Imperiali e della Pro Loco.

“Francavilla si appresta a vivere momenti di autentica suggestione con le iniziative proposte dal Cartellone Incanto di Natale – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – crediamo nella attrattività della nostra Città anche in questo periodo dell’anno e con la creazione di eventi e di allestimenti artistici siamo certi di portare beneficio anche alle attività economiche cittadine.”

“La Città di Francavilla Fontana ha risposto presente alle nostre proposte e il cartellone che presentiamo oggi è il risultato di una interlocuzione proficua portata avanti con associazioni, imprese e cittadini – dichiara l’Assessora alla Cultura Maria Angelotti – è stato inoltre determinante l’apporto giunto dall’Assesora al Bilancio Antonella Iurlaro e dai Consiglieri Comunali Antonella Palumbo, Stella Lavota e Pierangelo Taurisano. A loro rivolgo un ringraziamento particolare per l’impegno profuso.”

“Le festività natalizie sono una importante occasione di crescita per il territorio – dichiara l’Assessore alle Attività Produttive Domenico Magliola – le iniziative proposte incentiveranno le presenze con conseguenti ricadute nelle casse delle attività produttive. Una menzione particolare merita l’iniziativa del DUC della lotteria di Natale che premierà i cittadini che acquisteranno dai negozi di Francavilla. È un segnale importante che lanciamo a tutta la cittadinanza. Chi compra locale, vince sempre.”

Incanto di Natale è una iniziativa del Comune di Francavilla Fontana realizzata in collaborazione con il DUC Città degli Imperiali, la Pro Loco ed il Maff.